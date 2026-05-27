به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، در راستای اجرای سیاست‌های بالادستی کشور مبنی بر جوانی جمعیت و ترویج فرهنگ فرزندآوری، کارگاه‌های آموزشی و تخصصی «سلامت در فرزندآوری» درحوزه علمیه خواهران استان مازندران اجرایی شد.

معاون سلامت و بیمه مرکز خدمات حوزه‌های علمیه استان مازندران گفت: در همین راستا و با هدف آگاهی‌بخشی به خانواده‌ها، کارگاه‌هایی با رویکرد «ترویج فرهنگ سلامت در فرزندآوری» با حضور اساتید حوزه و پزشکان متخصص زنان در حوزه علمیه خواهران حضرت فاطمه (س) قائم شهر برگزار شده است.

حجت‌الاسلام نادعلی ابراهیمی با بیان اینکه حوزه‌های علمیه مروج اصلی مکتب اسلام و آموزه‌های دینی در کشور هستند افزود: طلاب و مبلغان دینی همواره با تبیین و تبلیغات گسترده، در تلاش برای آگاهی‌بخشی به جامعه پیرامون ضرورت حفظ نسل جوان ایرانی هستند.

وی با اشاره به شکل‌گیری قرارگاه سلامت و جوانی جمعیت در استان، تصریح کرد: این قرارگاه با هم‌افزایی حوزه علمیه، سازمان تبلیغات اسلامی و شبکه طلاب طرح امین راه‌اندازی شده است تا حمایت‌های همه‌جانبه از مادران و خانواده‌ها در امر فرزندآوری، به شکل جدی‌تری پیگیری شود.

معاون سلامت و بیمه مرکز خدمات حوزه‌های علمیه استان مازندران درباره جزئیات این طرح گفت: تاکنون در ۲۰ حوزه علمیه خواهران استان، علاوه بر ارائه مسائل آموزشی و تخصصی، فرآیند غربالگری سلامت و مشاوره‌های دوران بارداری برای تولد فرزند سالم با حضور پزشکان متخصص زنان انجام شده است.

حجت‌الاسلام ابراهیمی تأکید کرد: در این کارگاه‌ها، جامعه هدف علاوه بر کسب آموزش‌های لازم، با نحوه دریافت خدمات بهداشتی، مشاوره‌ای و حمایتی قرارگاه جمعیت آشنا می‌شوند تادغدغه‌های احتمالی خانواده‌ها در مسیر فرزندآوری به حداقل برسد.

معاون سلامت و بیمه مرکز خدمات حوزه‌های علمیه مازندران خاطرنشان کرد: این برنامه با برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته، به تدریج در تمامی حوزه‌های علمیه استان گسترش خواهد یافت.

وی تصریح کرد: توجه به سلامت مادران و حمایت از خانواده‌ها، نیازمند اهتمام جدی تمامی دستگاه‌های متولی و سازمان‌های مرتبط است تا شرایط برای حفظ پویایی و جوانی جامعه ایرانی فراهم شود.