فرماندار مهران، گفت: این مرز به عنوان دروازه ورود و خروج عشاق امام حسین، شاهد تردد ۱۱۷ هزار نفر، طی ایام عرفه بوده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ حیدر نعمتی با اشاره به افزایش رفت و آمد زائران عتبات عالیات از مسیر مرز مهران اظهار کرد: از ابتدای خردادماه و همزمان با آغاز سفر زائران برای حضور در دعای عرفه، تاکنون ۱۱۷ هزار تردد در مرز مهران ثبت شده است.

وی افزود: با توجه به تجربه سال‌های گذشته، همانند ایام اربعین احتمال دارد بخشی از زائرانی که از سایر مرز‌های کشور به عراق عزیمت کرده‌اند؛ در مسیر بازگشت، مرز مهران را برای ورود به کشور انتخاب کنند.

فرماندار مهران با بیان این‌که تردد زائران در این مرز روان است، تصریح کرد: تمهیدات لازم برای ارائه خدمات به زائران در بخش‌های مختلف اندیشیده شده است و ایستگاه‌های صلواتی نیز همچنان با پخش آب خنک و توزیع اقلام خوراکی در حال خدمت‌رسانی به زائران هستند.

نعمتی خاطرنشان کرد: با هماهنگی دستگاه‌های اجرایی و نیرو‌های خدماتی در حال فراهم کردن زمینه عبور و خروج زائران عتبات عالیات در نهایت آرامش، امنیت و رفاه از مرز مهران عبور هستند.