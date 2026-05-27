بررسی سخنان روز گذشته مقام معظم رهبری و وضعیت فعلی تنگه هرمز در دوران آتشبس، موضوع گفتوگوی برنامه امشب (۶ خرداد) است که از شبکه تهران سیما پخش میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، «حسین کنعانی مقدم»، تحلیلگر مسائل بینالملل، در بخش نخست برنامه به تحلیل و بررسی بیانات مقام معظم رهبری خواهد پرداخت.
در بخش دوم برنامه و در پرونده جنگ تحمیلی، «محمد قادری»، کارشناس مسائل سیاسی، موضوعات روز منطقه و وضعیت فعلی تنگه هرمز در دوران آتشبس را تحلیل و بررسی میکند.
برنامه «تهران ۲۰» تولید گروه تهران و شهروندی، با اجرای «علی مروی» و «محمدرضا سلمانی» و تهیهکنندگی «مجتبی احمدی»، شنبه تا پنجشنبه ساعت ۲۰ روی آنتن شبکه تهران سیما میرود.