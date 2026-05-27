به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان بردسکن، گفت: به برکت سنت حسنه قربان و با همت بلند خیران گرانقدر و همکاری ۱۱ مرکز نیکوکاری فعال در شهرستان، توانستیم در روز عید سعید قربان نیز حماسه همدلی و ایثار را به منظور حمایت از خانواده‌های نیازمند رقم بزنیم.

جواد حسن‌زاده افزود: ۴۲ رأس دام اهدایی نیکوکاران، پس از ذبح شرعی و مطابق با بالاترین استاندارد‌های بهداشتی، وزن‌کشی شده و در مجموع ۸۰۰ کیلوگرم گوشت قرمز تازه و با کیفیت حاصل شد که ارزش تقریبی آن به یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان می‌رسد.

وی ادامه داد: پس از فرآیند ذبح و رعایت دقیق دستورالعمل‌های بهداشتی، گوشت‌های قربانی در سردخانه‌های مجهز نگهداری و سپس بلافاصله با اولویت خانواده‌های نیازمند و با در نظر گرفتن معیار‌های حمایتی، بین آنان توزیع گردید تا طعم شیرین عید قربان را با گوشت تازه احساس کنند.

حسن‌زاده گفت: این سخاوت و ایثار مثال‌زدنی، نشان از روحیه بالای همبستگی اجتماعی در شهرستان بردسکن دارد و ما قدردان این همه محبت مردم هستیم.