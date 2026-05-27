با اعلام آمادگی کهگیلویه و بویراحمدیها، پویش حقوقی ثبت شکایت از شبکههای فارسی زبان معاند در استان آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، پویش ملی حقوقی ثبت شکایت از شبکههای فارسی زبان معاند با هدف تجمیع شکایات مردمی علیه شبکههای تروریستی فارسی زبان فعالیتش را آغاز کرده و تلاش میکند با مستندسازی و ارائه شکایتهای ثبت شده به مجامع حقوقی و بینالمللی مربوط از فعالیت آنها جلوگیری کند.
همه مردم ایران میتوانند با مراجعه به وبگاه www.shekayatname.ir شکایت شان را ثبت کنند.