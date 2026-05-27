به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، اولین کمیته ارتقای بهرهوری در استان طی سال جاری در قالب نشست تخصصی ملی ارائه تجرب موفق استان در خصوص استفاده از نوآوری در ارتقای بهره وری در محل سالن اندیشه سازمان مدیریت و برنامه ریزی یزد برگزار شد.سید مجتبی حسینیپور معاون سرمایه انسانی و نوسازی اداری سازمان مدیریت و برنامهریزی استان یزد در این نشست با تبیین جهت گیری تحولی استان یزد اظهار داشت: طی سالیان اخیر، یزد از رویکردهای تکبعدی و صرفا مطالعاتی در بهرهوری فاصله گرفته و به سمت نگرش جامع، نوآورانه و عملیاتی حرکت کرده که نتایج این تغییر رفتار و نگرش، در بطن پروژههای عملیاتی استان ملموس شده است.
وی با اشاره به چالشهای پیش رو در ابعاد اقتصادی نظیر کمبود منابع و محدودیتهای زمانی، افزود: نوآوری تنها راه چاره و موتور پیشران برای مدیریت شرایط خاص است.
معاون سرمایه انسانی و نوسازی اداری سازمان مدیریت و برنامهریزی استان یزد، تصریح کرد: جایگزینی خلاقیت و نواوری میتواند فرایند ارتقای بهره وری را علی رغم چالشهای موجود در زمینههای منابع بویژه منابع انسانی و افت کیفی محصولات و خدمات، متحول کند.
حسینیپور با تاکید بر اینکه بهرهوری در واقع معنای دقیق “Working Smarter” یا هوشمندانه کارکردن بجای سخت کار کردن است، خاطرنشان کرد: نقش نوآوری در بهره وری باید در فرایندها، بهینه سازی منابع، نهادینه سازی خلاقیت، تبدیل داده به تصمیم و ایجاد نگاه پیشگیرانه محقق شود.
در بخش اصلی این نشست که با همکاری انجمن نوآوری و توسعه فناوری استان و ذیل بیستمین همایش ملی بهرهوری ایران (۱۴۰۵) به صورت مجازی و حضوری برگزار شد، سه طرح برگزیده تحت عناوین طرح «مهان» (مصرف هوشمند انرژی)، میزبانی امن و پایدار تجهیزات IT در مرکز داده استان و راهکارهای مدیریت انرژی که پتانسیل تکثیر در سطح ملی را دارند، معرفی شدند.
در پایان این نشست، بر این نکته تاکید شد که تجارب موفق استان یزد به عنوان یک «معدن تجربه» میتواند در اختیار تمامی استانها قرار گیرد تا حرکت کشور به سمت اهداف برنامه هفتم پیشرفت در حوزه بهرهوری شتاب بیشتری بگیرد.