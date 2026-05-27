به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، در متن این بیانیه آمده است:

بسم الله الرّحمن الرّحیم

با توجه به آخرین شرایط جنگ تحمیلی سوم به کشور و اقتضائات اطلاعاتی ـ امنیتی مقطع کنونی، نکاتی را به استحضار ملت آگاه و نستوه ایران می رساند:

جنگ‌های تحمیلی سه گانه به کشور عزیزمان ایران و کودتا‌های نافرجام، صرفاً مصادیق آشکارتر و خشن تری از سلسله جنگ‌های پنهان، مستمر و متنوع اردوگاه پول پرستِ آدمخوارِ غربی _ صهیونیستی بودند که از اوان پیروزی انقلابِ کبیر اسلامی، علیه آن آغاز شد و تاکنون ادامه دارند، جنگی به سردمداری اختاپوس صهیونیستی حاکم بر ایالات متحدۀ آمریکا، همراهی انگلیس، دنباله روی اروپا و با پول «غلامان متموّل» آنها در جنوب خلیج فارس، در قالب «جنگ ترکیبی تمام عیار» ۴۷ ساله، علیه مردم قهرمان ایران جریان داشته است.

هر یک از جنگ‌ها و کودتا‌های فوق الاشاره با اهدافی همچون تصرف سرزمینی، تجزیه، تسلیم، فروپاشی کشور و براندازی نظام آغاز شدند، اما با الطاف الهی و رهبری‌های داهیانة امام کبیر (ره)، امام شهید (ره) و مقام معظم رهبری (دام ظله) و با مقاومت و به میدان آمدن ملت شهیدپرورِ حماسه ساز و اقتدار و فداکاری نیرو‌های نظامی، انتظامی و امنیتی کشور، نه تنها اهداف خصم دون محقق نشدند بلکه افسانة کاذب شکست ناپذیری دشمن غربی _ صهیونیستی را ابطال و واقعیت ورود قدرت چهارم به عرصة جهانی را بازگو کردند.

در پیرامون جریان بی توقف «جنگ دائمی» توجه به این واقعیت بسیار گویاست که از صبح پیروزی انقلاب مقدس اسلامی، جنگ‌های نرم و ترکیبی دشمن نیز آغاز شدند؛ گاه بطور متمرکز و مستقل و گاهی همراه و همزمان با جنگ‌های سخت فوق الذکر یا بعنوان مقدمه ای برای آنها. اجزای این جنگ ترکیبی، بسیار متنوع و متعدد است که اشاره به جملگی آنها در این مختصر نمی‌گنجد، اما در حد چند نمونه‌ی گذرا میتوان از تولید و تسلیح گروه‌هایی از عوامل رژیم منحطّ پهلوی از روز‌های نخست پیروزی انقلاب، تا به صحنه آوردن ده‌ها گروه چپ مارکسیستی، گروه‌های التقاطی، گروه‌هایی با داعیه‌های دروغین قومی گوناگون، فعال شدن گروهک‌های تجزیه طلب در هر چهار جهت جغرافیایی کشور، انجام عملیات‌های تروریستی بسیار گسترده و خشن و استمرار عملیات‌ها در مرز‌های شمال غرب و جنوب شرق کشور، ترور مسئولین عالی رتبه، مردم، دانشمندان و هزاران عملیات دیگر در سال‌های گذشته نام برد که همزمان با تحریم‌های ظالمانه و غیر قانونی، فشار‌های اقتصادی و عملیات هدفمند روانی از طریق ده‌ها شبه رسانة وابسته به سازمان‌های جاسوسی دشمن، مستمراً اعمال شده و صرفاً بخشی از «جنگ دائمی» دشمن عنودِ خونخوار، در فواصل بین جنگ‌ها و کودتا‌ها بوده است.

اما ایستادگی کشور در برابر امواج سهمگین و مستمر توطئه‌های دشمن در ۴۷ سال گذشته و بویژه پیروزی در جنگ‌های تحمیلی دوم و سوم و خنثی سازی کودتای دیماه ۱۴۰۴، اکنون موضوع مورد اذعان صد‌ها پژوهشگر و کارشناس بین المللی و دولتمردان کشور‌های مختلف است که بعضاً آشکارا اعلان و برخی (بویژه دولتمردان) در خفا اعلام می‌نمایند.

سخن از مقاومتی قطعاً بی سابقه و بی نظیر در طول تاریخ و پهنه‌ی جغرافیا است، امروز این پرسش رایج بین اندیشکده‌ها و متفکّرین عالَم است که کدام کشور جهان، ظرف صرفاً ۸ ماه، توانسته دو جنگ سنگین و یک کودتای بزرگ را از سر بگذراند، عالیترین رده‌های ارشد نظامی، اطلاعاتی و امنیتی آن و بعضاً جایگزین‌های آنها، در دو نوبت متوالی به شهادت رسند، پایگاه ها، تأسیسات، صنایع نظامی و بخشی از زیرساخت‌های حسّاس آن بمباران شود و از همه مهمتر، رهبر کشور و فرمانده معظم کل قوای آن را به شهادت رسانند، اما این کشور همچنان پایدار و استوار بماند؟ چگونه است که این کشور نه تنها در ابعاد نظامی قویاً دفاع و تهاجم می‌کند، بلکه در همین شرایط به مبارزه بی امان با عوامل ضدامنیتی و جاسوسان دشمن و تجزیه طلبان و گروهک‌های متعدد دشمن ساخته ادامه می‌دهد و نبرد اطلاعاتی را پیروزمندانه مدیریت می‌کند؟

البته بیان عملکرد واقعی وزارت اطلاعات در مصاف دائم با مؤلفه‌های گوناگون جنگ ترکیبی دشمن از موضوعاتی است که «مثنوی هفتاد من کاغذ طلبد»؛ علاوه بر آن اعلان تمامی مصادیق با محذور‌های متعدد حفاظتی و امنیتی مواجه است و آنچه که در اطلاعیه‌ها به آگاهی عمومی می‌رسد، صرفاً بخشی از انبوه اقدامات غالباً پدافندی در برابر دشمن و مزدورانش می‌باشد، بخش گسترده‌تر از «نبرد تمام عیار اطلاعاتی» این وزارتخانه در وجه آفندی آن معمولاً با محدودیت‌های بیشتری در اعلان عمومی مواجه است و البته خود دشمن خونخوار آمریکایی _ صهیونیستی نیز اگر چه از بعضی موارد مطلع میشود، اما یقیناً از تمامی آن آگاه نمیگردد.

در اینجا با تأکید مضاعف و با ضرس قاطع اعلان می‌شود که وزارت اطلاعات در این «جنگ پنهان دائمی»، ضربات مهلکی به نیروها، افسران اطلاعاتی، اسناد و تأسیسات مختلف اطلاعاتی، امنیتی، نظامی و غیرنظامی رژیم پوسیدة صهیونیستی وارد آورده که آن رژیم هرگز آنها را علنی نکرده و تا آینده قابل پیش بینی، آشکار نخواهد کرد.

البته این وزارتخانه در نظر دارد که در زمان و شرایط مقتضی، دست کم بخشی از این ضربات را (همچون مستند رونمایی از انبوه اسناد حاصله از رژیم صهیونیستی توسط وزیر شهید اطلاعات) آشکار سازد، انشاءا....

و، اما در مقطع کنونی، آنچه که باید صادقانه و صریح از دو سوی یک جنگ پنهان اطلاعاتی _ امنیتی به استحضار ملت شریف ایران برسد اینکه دشمن شکست خورده در جنگ نظامی، بدنبال تولید دستاورد برای خویش، گرچه از طریق جنگ نرم، میباشد. اکنون دشمن، هدف براندازی و تجزیه کشور را که در ابتدای جنگ اخیر آشکارا اعلان کرده و با حمله‌ی نظامی نتوانست محقق سازد، از راه‌های دیگری پی می‌جوید؛ لذا و طبق اطلاعات موثقِ حاصل از مجاری مختلف، دشمن کینه توز نه تنها در صدد اجرای شگرد‌های گوناگون جنگ ترکیبی علیه ایران عزیز می‌باشد؛ بلکه با توقف جنگ سخت، قطعاً تمرکز بیشتر و سنگین تری بر انواع شیوه‌های جنگ نرم، جنگ شناختی و توطئه‌های جنگ ترکیبی خواهد داشت، اطلاعاتِ پنهان پیش گفته، برخی محور‌های اولویت دار از نظر خصمِ وحشی را به شرح ذیل بازگو میکنند:

۱/۵ - تشدید فشار‌های اقتصادی و متعاقب آن، انجام تحریکات گوناگون اجتماعی توسط عوامل دشمن و رسانه‌های مزدور فارسی زبان بیگانه، با سوء استفاده از برخی کمبود‌ها و گرانی ها؛

۲/۵ - انجام تحریکات قومی و مذهبی با هدف شکستن بزرگترین و زیباترین جلوه‌های وحدت و انسجام اقوام غیور، مذاهب و ادیان به رسمیت شناخته شده ی کشور، در جریان قیام هشتاد و هفت روزه‌ همدلانه کشور.

۳/۵ - اعزام مزدوران گروهکی صهیونیزم برای انجام عملیات تروریستی و تجاوزات مرزی بویژه در شمال غرب و جنوب شرق ایران. نباید فراموش کرد که یکی از اجزای اصلی جنگ تحمیلی سوم در سناریوی خصم اپستینی، حملة زمینی مزدوران گروهک‌های مدعی قومیت کردی از غرب و شمال غرب کشور بود که با اطلاع رسانی موقعیّت جغرافیایی و توان رزمی آنها توسط این وزارتخانه و آتش سنگین دلاورمردان سپاه و ارتش جمهوری اسلامی، وطن فروشان بیگانه پرست در همان نقاط تار و مار شدند.

۴/۵ - انجام انواع عملیات ترور و خرابکاری توسط عوامل گروهکی و عناصر بیگانه در داخل کشور.

۵/۵ - برای تحقق اهداف فوق الذکر، قاچاق سنگین انواع سلاح، مهمات و ابزار ارتباطی غیرقانونی، بویژه استارلینک، در دستور کار جدی دشمن وحشیِ آمریکایی _ صهیونی است، اذعان ترامپ خبیث پیرامون ارسال سلاح به کشور، تنها یک شاهد ماجراست، کشف هزاران قبضه انواع سلاح سبک و نیمه سنگین و مهمات ذیربط توسط جامعه اطلاعاتی کشور، شاهد دیگر تلاش پر حجم دشمن است.

۶/۵ - ایفای نقش قطعی و هر چه بیشتر شبه رسانه‌های مزدور فارسی زبان از قبیل بی بی سی فارسی، صدای آمریکا و بویژه رسانه‌ی تروریستی اینترنشنال در اجرای منویات دشمن کودک کش آمریکایی _ صهیونی، یکی از مؤلفه‌های سناریوی جاری است، دنبال کردن مأموریت‌هایی همچون جذب جاسوس برای رژیم صهیونی در پوشش بکارگیری به اصطلاح شهروند _ خبرنگار، جمع آوری اطلاعات موقعیت‌های جغرافیایی برای بمباران و اقدامات تروریستی، معرفی برخی مناطق مسکونی و اماکن آموزشی بعنوان اهداف بمباران به رژیم صهیونی، سفیدشویی جنایات وحشیانه‌ی خصم دون همچون قتل عام کودکان بیگناه مینابی، انجام تحریکات سیاسی، اجتماعی، صنفی، قومی، مذهبی؛ علاوه بر آن، کنشگری تمام قد رسانه‌های اجتماعی بیگانه بویژه شبکه x (توییتر سابق)، چه در تحریکات اجتماعی، چه در جمع آوری اطلاعات کشور و انعکاس به دشمن خونخوار اپستینی از دیگر وجوه تمرکز موضوعی دشمن است.

۷/۵ - انجام انواع حملات سایبری

تجدید عهد سربازان گمنام امام زمان (عج):

نظام و حاکمیتی که تاکنون سه جنگ تمام عیاری را از سر گذرانده که طرف مقابلش در هر سه جنگ، نه یک کشور، بلکه ائتلافی از کشور‌ها و قدرت‌ها بوده‌اند؛ حداقل دو کودتای تحت حمایت و هدایت بیگانه و چندین فتنه گسترده داخلی را به سلامت سپری کرده؛ در برابر گسترده‌ترین توطئه‌های سازمان یافته و انواع جنگ‌های نرم، اطلاعاتی و ترکیبی مقاومت نموده؛ و در مقابل ناتوی اطلاعاتی دشمن و غلامان نیابتی آنها ایستادگی کرده و بر آنها فائق آمده؛ این همان توانِ متکی بر سرچشمه قدرت الهی و عنایت اهل بیت عصمت و طهارت (علیهم السلام) است که در اراده و تاب آوری شما ملّت اسطور‌های تجلی یافته و دنیا را به ستایش و تعظیم در برابر این بلوغ و مقاومت ملی واداشته است. علاوه بر آن، این حاصل عزم و غیرت و توکل و ایستادگی و جانبازی سربازان نامدار و گمنام مستقر در سنگر‌های آشکار و پنهان کشور امام زمان (عجل الله) است که خود آن حضرت حامی و هادی آنها هستند.

ما فرزندان گمنام شما در وزارت اطلاعات به شما ملت بزرگ اطمینان می دهیم که در شرایط ضایعه‌ی عظیم فقدان پدر عزیزتر از جانمان، حضرت امام شهید (طاب ثراه) و شهادت وزیر متقی و به قول مقام معظم رهبری (دام ظله) «وزیر پرتلاش اطلاعات و جانباز گمنام با سابقه، حجت الاسلام سید اسماعیل خطیب رضوان ا... علیه» و نیز شهادت جمعی از همکاران گمنام و شجاع مان، نه تنها از پای ننشستیم بلکه در امتثال امر مولا و مقتدایمان حضرت آیت ا... سید مجتبی خامنه‌ای (دام ظله) که مرقوم فرمودند؛ «بی شک جای خالی ایشان باید با تلاش مضاعف دیگر مسئولین و کارکنان آن وزارتخانة حساس جبران شود و امنیت از دشمنان داخلی و خارجی سلب و به عموم هموطنان ارزانی گردد»، با هم عهد خون بستیم، جای خالی همکاران شهید را پر کردیم، عزم‌ها را جزمتر و گام‌ها را استوارتر از پیش برداشتیم تا به وظیفة الهی خویش و مسئولیتی که در برابر شهداء، مقام معظم رهبری و شما خوبان امت داریم، به احسن وجه عمل کنیم. این را در محضر الهی متعّهد می شویم و بر آن تا پای جان پایبند خواهیم بود. انشاءا...

و سخن آخر با دشمن عنود و مزدورانش:

همچنانکه گفته شد، در هر صورت، دشمن آمریکایی _ صهیونی و اذنابش، جنگ ترکیبی را با شدت تمام فعال نگاه داشته، بلکه مستمراً جبهه‌های جدیدی را می‌گشاید، طبق اطلاعات موثق و متواتر، امروز اولویت محور‌های جنگ ترکیبی دشمن، انجام تحریکات اجتماعی حول محور‌های اقتصادی و برخی کمبودها و تلاش برای پیشگیری از خدمت رسانی دولت خدمتگزار و طراحی برای تولید و تهییج معترضین و کشاندن آنها به خیابان ها، در برابر نهاد‌های حاکمیتی و امت خداجویی است که تجمعات خیابانی را به «سنگر سراسری مقاومت ملی» تبدیل نموده اند؛ لذا هر گونه تلاش ضدامنیتی برای ایجاد اغتشاش، خرابکاری، جاسوسی برای سرویس‌های اطلاعاتی بیگانه و ارتباط با رسانه‌های تروریستی پیش گفته و صفحات رژیم کودک کش صهیونی، هر گونه اقدام برای شکستن انسجام ملّی و ایجاد گسست اجتماعی، قاچاق سلاح و ابزار‌های ارتباطی غیرقانونی همچون استارلینک، هر گونه عملیات تروریستی علیه افراد یا تأسیسات نظامی و غیرنظامی، تحریکات قومی و مذهبی و هر نوع اقدام ضدامنیتی، طبق تعاریف مندرج در قوانین کشور، با دقت و قاطعیت هرچه بیشتر و بر مبنای وظایف قانونی مورد پیگرد جامعه مقتدر اطلاعاتی کشور قرار گرفته و متهمین به مراجع ذیربط قضایی معرفی خواهند شد.

مزدوران ضد انقلاب و تروریست‌های مقیم خارج کشور و حامیان آنها نیز از آتشی که می‌افروزند در امان نخواهند بود، در این مورد نیز با حضرت احدیت، با مقام معظم رهبری (مد ظله العالی) و با مردمی که ولی نعمتان ما هستند، عهد بسته‌ایم و بر آن عهد پایبند هستیم و خواهیم بود. انشاءا...

در پایان ضمن سپاس صمیمانه از یاری‌ها و راهنمایی‌های همیشگی ملت فهیم و شریف ایران و استدعای دعای خیر برای سربازان گمنام امام زمان(عج)، همچون همیشه تقاضا دارد موارد مشکوک را به ستاد خبری وزارت اطلاعات (شماره ۱۱۳) و یا درگاه‌های خبری واجا در ایتا، بله، روبیکا و سروش پلاس به آدرس @vaja۱۱۳ (با تیک آبی) گزارش فرمایند.

و آخر دعوانا اَنالحمدلله رب العالمین

وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران

۶ /خرداد ماه/ ۱۴۰۵