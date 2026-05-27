مدیرکل هواشناسی آذربایجانغربی از ثبت ۴۳۱.۶ میلیمتر بارش در سال آبی جاری خبر داد و بر روند افزایشی آن نسبت به مدت مشابه سال گذشته تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، محمد قربانپور افزود: میزان بارشهای استان در سال آبی گذشته ۲۶۰.۷ میلیمتر گزارش شده بود که بررسیهای مقایسهای از رشد قابل توجه این مقدار در سال جاری حکایت دارد.
وی، وضعیت بارش در حوضههای آبریز استان را تشریح کرد و افزود: در سال آبی جاری، حوضه آبریز دریاچه ارومیه ۳۸۴.۱ میلیمتر، حوضه آبریز زاب ۱۱۹۴.۹میلیمتر و حوضه آبریز ارس ۱۸۴.۴ میلیمتر بارش را تجربه کردهاند که در هر سه حوضه، آمارها نشاندهنده افزایش بارندگی نسبت به دوره قبل است.
مدیرکل هواشناسی استان گفت: با استقرار الگوهای پایدار بر منطقه طی روزهای چهارشنبه و پنجشنبه شرایط نسبتا پایدار جوی بر استان حاکم خواهد شد هر چند به سبب شرایط فصلی و رطوبت مناسب در منطقه در ساعات بعدازظهر شاهد رشد ابر و وزش باد در برخی نقاط استان خواهیم بود.
مدیرکل هواشناسی استان گفت: روز جمعه عبور امواجی از شمال غرب کشور و افزایش گرادیان فشاری در منطقه سبب وزش باد گاهی شدید (با احتمال گردوخاک) در سطح استان شده که با رگبارهای پراکنده در نیمه شمالی استان همراه خواهد شد.
قربانپور در خصوص تغییرات دمایی نیز اظهار کرد: براساس الگوهای دمایی برای روزهای آینده تغییرات دمایی چندان محسوسی در سطح استان روی نخواهد داد.