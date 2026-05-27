زوج سوادکوهی با تلاش بی وقفه، چرخه کاملی از تولید محصولات کشاورزی و دامی را در مزرعه شخصی راه اندازی کردند.

خانم حسینی و همسرش در روستای کلاریجان منطقه لیلیم سوادکوه، ۵ هزار متر زمین در نقطه دور کوهستانی را تبدیل به زمین کار و تلاش کردند.

خانم حسینی و همسرش در روستای کلاریجان منطقه لیلیم سوادکوه، ۵ هزار متر زمین در نقطه دور کوهستانی را تبدیل به زمین کار و تلاش کردند.

در این مزرعه گیاهان دارویی خصوصا گل محمدی که در زمین‌های سوادکوه که مستعد است را کشت کردند در کنار گل محمدی توت فرنگی، سیر، سیب زمینی، کاهو و.. کاشته شد. در این باغ درخت گلابی، سیب، گیلاس و... نیز کاشت شد.

یکی از کار‌های خوبی که خانم حسینی انجام داد در اختیار گذاشتن چند قطعه از زمین خود برای همسایگان است که سیر بکارند و محصولش برای خودشان باشد.

خانم حسینی کلبه مخروبه قدیمی که داشت را بازسازی و مرمت کرد و به گردشگران اجاره می‌دهد.

آقای قاسمی همسر خانم حسینی در کنار این زمین کشاورزی ۲۵ راس گاو و چند راس گوسفند را پرورش و پروار بندی کرده و در کنار دامداری؛ پرورش مرغ و ماکیان. بوقلمون، غاز، اردک و... پرورش می‌دهد. علاوه بر این در مزرعه‌ای کنار این مزرعه اسب هم پرورش می‌دهد و سالانه چند راس اسب بفروش می‌رساند.

خانم حسینی فقط در زمین کشاورزی فعال نیست بلکه در بیرون از مزرعه آموزش قرآن در روستا و شهر قائم شهر انجام می‌دهد. علاوه بر این خانم حسینی موسسه خیریه در روستا دارد که به بیماران خدماتی مانند اجاره تخت درمانی، دستگاه اکسیژن، تشک مواج و. به عنوان امانت به بیماران می‌دهند علاوه بر این تهیه جهیزیه و کمک‌های دیگر به نیازمندان هم از دیگر کار‌های خیر این زوج سوادکوهی است.

