پخش زنده
امروز: -
محسن ناصحی، درباره روز عرفه شعری سروده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، محسن ناصحی، درباره روز عرفه شعری سروده است.
حرکت از منا شروع شد و
در تب کربلا به اوج رسید
روی لبهای تشنه گل کرد و
بر روی نیزهها به اوج رسید
آلسفیان شد استحاله و بعد،
مسخ شد در یهود و آلسعود
ظلم با شیوۀ معاصر قرن
در زمین خدا به اوج رسید
حرکت را حسین معنا کرد
-شیعه در انحصار ذلت نیست-
لفظ هیهاتِ کربلای حسین
با همین محتوا به اوج رسید
صلح با شمر تا ابد ممنوع
درس عباسها مذاکره نیست
فکر کن با خودت که ظهر دهم
کار سقا کجا به اوج رسید؟!
گرچه ممسوس ذات الله است
اکبر از اوج خویش آگاه است
ارباًاربا شد و در آن صحرا
در میان عبا به اوج رسید
عشق، پیر و جوان نمیفهمد
خون پیران چکید و اوج گرفت
خون ششماهه بر زمین نچکید
از همان ابتدا به اوج رسید