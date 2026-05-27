روابط عمومی شرکت دماوند انرژی عسلویه اعلام کرد: واحد هوای این شرکت امروز (چهارشنبه) دچار حادثه شد که متاسفانه منجر به جان‌باختن یکی از کارکنان و مصدومیت دو تن دیگر شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، روابط عمومی شرکت دماوند انرژی عسلویه اعلام کرد: ظهر امروز (چهارشنبه،۶ خرداد) حادثه‌ای در واحد هوای شرکت دماوند انرژی عسلویه رخ داد که متأسفانه منجر به جان‌باختن یکی از کارکنان و مصدومیت دو تن دیگر شد.

بلافاصله پس از وقوع حادثه، تیم‌های عملیاتی، امدادی و ایمنی در محل حاضر شده و اقدامات لازم جهت کنترل شرایط و رسیدگی به حادثه انجام شد. مصدومان نیز پس از دریافت خدمات اولیه درمانی در درمانگاه شرکت دماوند انرژی، برای ادامه روند درمان به مراکز درمانی اعزام شدند.

شرکت دماوند انرژی عسلویه ضمن ابراز تأسف عمیق از این حادثه و عرض تسلیت به خانواده همکار درگذشته، اعلام می‌دارد علت وقوع حادثه و آخرین وضعیت مصدومان در دست بررسی است.

اطلاعات تکمیلی پس از جمع‌بندی نهایی، اطلاع‌رسانی می‌شود.