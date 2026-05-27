به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، با شرکت گسترده مردم مومن و خدای جو نماز عید سعید قربان در شهر‌های دوگنبدان، دهدشت، باشت، سوق، لیکک، چرام، لنده، مارگون، سی‌سخت، قلعه‌رئیسی، سرفاریاب ، چیتاب ، دیشموک و دیگر مناطق روستایی،اقامه شد .

ائمه جمعه در خطبه‌های نماز عید قربان، با تبیین فلسفه این عید بزرگ، بر ضرورت تقوا، احیای سبک زندگی اسلامی، رسیدگی به نیازمندان و ترویج روحیه ایثار و فداکاری در جامعه تأکید کردند. آنان همچنین عید قربان را نماد بندگی، تسلیم در برابر امر الهی و تجلی وحدت امت اسلامی دانستند.