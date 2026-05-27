روابط عمومی سازمان منطقه آزاد کیش، اعلام کرد: مراحل اداری متقاضیان خروج خودرو از شنبه نهم خرداد در پارک مینا انجام میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، روابط عمومی سازمان منطقه آزاد کیش، اعلام کرد: مالکان خودروهای متقاضی خروج از کیش میتوانند از روز شنبه ۹ خرداد نسبت به انجام مراحل اداری اقدام کنند.
روابط عمومی سازمان منطقه آزاد کیش با عذرخواهی از تاخیر بهوجود آمده در روزهای اخیر، اعلام کرد: گروههای کارشناسی فنی نسبت به رفع اختلال سامانه اقدام کردند تا روند خدمترسانی با سرعت و دقت بیشتری انجام شود.
با هدف تکریم مراجعه کنندگان و پیشگیری از ازدحام در محوطه گمرک، تغییراتی در مکان پذیرش در نظر کرفته شده است.
مالکان خودروهای دارای پلاک کیش از مراجعه حضوری به محوطه بندرگاه خودداری کنند و برای انجام مراحل قانونی، براساس زمانبندی اعلام شده به پارک مینا مراجعه کنند.
خدماترسانی براساس روال معمول و با اولویتبندی از ابتدای وقت اداری روز شنبه نهم خرداد در واحد مستقر در پارک مینا انجام خواهد شد.
روابط عمومی سازمان منطقه آزاد کیش، تاکید کرد: مالکان خودروها در نظر داشته باشند حضور در خروجیهای بندرگاه، کمکی به تسریع در روند انجام مراحل اداری نخواهد داشت.