به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، روابط عمومی سازمان منطقه آزاد کیش، اعلام کرد: مالکان خودرو‌های متقاضی خروج از کیش می‌توانند از روز شنبه ۹ خرداد نسبت به انجام مراحل اداری اقدام کنند.

روابط عمومی سازمان منطقه آزاد کیش با عذرخواهی از تاخیر به‌وجود آمده در روز‌های اخیر، اعلام کرد: گروه‌های کارشناسی فنی نسبت به رفع اختلال سامانه اقدام کردند تا روند خدمت‌رسانی با سرعت و دقت بیشتری انجام شود.

با هدف تکریم مراجعه کنندگان و پیشگیری از ازدحام در محوطه گمرک، تغییراتی در مکان پذیرش در نظر کرفته شده است.

مالکان خودرو‌های دارای پلاک کیش از مراجعه حضوری به محوطه بندرگاه خودداری کنند و برای انجام مراحل قانونی، براساس زمان‌بندی اعلام شده به پارک مینا مراجعه کنند.

خدمات‌رسانی براساس روال معمول و با اولویت‌بندی از ابتدای وقت اداری روز شنبه نهم خرداد در واحد مستقر در پارک مینا انجام خواهد شد.

روابط عمومی سازمان منطقه آزاد کیش، تاکید کرد: مالکان خودرو‌ها در نظر داشته باشند حضور در خروجی‌های بندرگاه، کمکی به تسریع در روند انجام مراحل اداری نخواهد داشت.