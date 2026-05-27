زنی که در یکی از آرامستان‌های شهرستان لاهیجان، با توطئه برادرش، مورد اصابت گلوگه یک اسلحه قرار گرفت، جان خود را از دست داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ مرکز اطلاع‌رسانی پلیس گیلان اعلام کرد: درپی تیراندازی و قتل زنی جوان در آرامستان آقا سید مرتضی لاهیجان، رسیدگی به این پرونده در دستور کار ویژه پلیس قرار گفت که در بررسی اولیه، نقش اختلاف خانوادگی در وقوع این قتل مشخص شد.

در بررسی‌های تکمیلی کارآگاهان پلیس مشخص شد که بردار این زن با انگیزه تصاحب میراث خانوادگی، با برنامه ریزی قبلی و استفاده از سلاح گرم، با همکاری چند نفر از همدستانش صحنه سازی کرده و پس از شلیک و قتل خواهر خود، از صحنه متواری شده است.

پلیس آگاهی گیلان در عملیاتی و ضربتی موفق شد ۴ نفر از عوامل مرتبط با این جنایت شامل راننده خودرو و ۳ نفر دیگر که به اشکال مختلف، با قاتل همدستی کرده‌اند را شناسایی و دستگیر کند.

همچنین سلاح کلت بکار رفته در این قتل به همراه باقی مانده فشنگ‌های هم از مخفیگاه متهمان کشف شد.

در حال حاضر متهم اصلی پرونده، برادر مقتول متواری است و تلاش شبانه‌روزی مأموران پلیس برای دستگیری وی، با توجه به مستندات و اعترافات همدستان ادامه دارد.