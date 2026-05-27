مدیرعامل سازمان میادین میوه و تره‌بار شهرداری تهران از استقبال بی‌نظیر شهروندان از ۷ مرکز عرضه دام زنده ویژه روز عرفه و عید قربان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مهدی بختیاری‌زاده در حاشیه بازدید از مراکز عرضه دام زنده در روز عید قربان ضمن تبریک این عید گفت: این میزان استقبال از مراکز عرضه دام زنده بهداشتی دام در دو روز عرفه و عید قربان بی‌نظیر بود.

وی با اشاره به عرضه هر کیلو دام زنده ۷۴۰ هزار تومان به صورت یک قیمت مصوب در تمامی مراکز عرضه افزود: برخی از دامداران حتی زیر این قیمت نیز دام‌های خود را عرضه کردند و تخفیف‌هایی را به خریداران ارائه دادند و همین مساله باعث استقبال مردم از این مراکز شد.

مدیرعامل سازمان میادین میوه و تره‌بار با اشاره به فعالیت تمامی مراکز عرضه دام زنده بهداشتی تا ساعت ۱۴ امروز، ادامه داد: تا زمانی که شهروندان در مراکز عرضه بهداشتی دام حضور دارند، این مجموعه‌ها به فعالیت خود ادامه دهند.

وی با تاکید بر اینکه ۶ هزار راس دام زنده برای عرضه در روز‌های عرفه و عید قربان در ۷ جایگاه عرضه بهداشتی دام زنده در نظر گرفته شده است، بیان کرد: با هدف ارائه خدمات بهتر به شهروندان ویژه عید قربان از ماه‌ها پیش جلساتی با وزارت جهاد کشاورزی، اتحادیه امور عشایر و دامداران برگزار شده است تا خدمات بهتری از سوی سازمان میادین به شهروندان و متقاضیان ارائه شود.

بختیاری‌زاده یادآور شد: شهروندان با مراجعه به مراکز عرضه دام بهداشتی و زنده بدون کوچکترین دغدغه با نظارت بر تمامی مراحل انجام فریضه قربانی کردن، می‌توانند دام سالم و گوشت با کیفیت و مورد تایید دامپزشکان این مراکز را تهیه کنند.

وی تاکید کرد: بعد از انجام ذبح توسط ذابحین شرعی، گوشت قطعه بندی شده و در بسته‌بندی‌های مناسب در اختیار شهروندان قرار می‌گیرد.

