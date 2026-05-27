پخش زنده
امروز: -
مدیرعامل سازمان میادین میوه و ترهبار شهرداری تهران از استقبال بینظیر شهروندان از ۷ مرکز عرضه دام زنده ویژه روز عرفه و عید قربان خبر داد.
مهدی چمران با بیان اینکه راه اندازی قربانگاههای بهداشتی در محدودههای مختلف شهر ویژه روز عرفه و عید قربان در طول دهههای اخیر از سوی شهرداری تهران به یک فریضه و رسم پسندیده تبدیل شده است، افزود: امسال سازمان میادین ۷ جایگاه عرضه دام زنده را برای رفاه حال شهروندان در مناطق ۱، ۴، ۷، ۱۵، ۱۸، ۱۹ و ۲۲ راهاندازی کرده است که با توجه به بازدیدهایی که از این جایگاهها انجام شد، استقبال شهروندان بالا بود.
رئیس شورای شهر تهران ادامه داد: باید به این مساله توجه کرد که راهاندازی و مدیریت جایگاههای عرضه دام زنده کار بسیار دشواری است چرا که در این مراکز نه تنها دام زنده عرضه میشود بلکه سلامت دامها، انجام ذبح شرعی برای کاهش آلودگیهای این بخش در سطح شهر، تایید سلامت دام با حضور ذابحین و دامپزشکان مجرب نیز انجام میشود.
وی بیان کرد: به عبارتی شهروندان با خیال راحت اقدام به خرید گوسفند زنده و تهیه گوشت نذری و مورد نیاز خود به این مراکز مراجعه کنند. کما اینکه امروز هم شاهد استقبال خوب شهروندان به این مراکز بودیم.
چمران در ادامه با اشاره به حضور پشتیبان سازمان میادین در ایام جنگ تحمیلی نیز یادآور شد: سازمان میادین میوه و ترهبار شهرداری تهران چه در ایام جنگ ۱۲ وزه و چه در ایام جنگ تحمیلی اخیر مسئولیت مهم تامین نیازمندیهای مردم تهران را به دوش گرفت تا مردم در این ایام احساس کمبود نداشته باشند.
وی تاکید کرد: با برنامهریزیهای انجام شده مدیریت شهری و سازمان میادین میوه و ترهبار به خوبی توانست نه تنها مایحتاج مردم را تامین کند، بلکه در زمانهای وقوع حمله نیز چراغ بازارها و میادین را روشن نگاه دارد و محصولات را با قیمت مناسب به دست شهروندان تهرانی برساند.
رئیس شورای اسلامی شهر تهران در ادامه گفت: بنده به شخصه شاهد بودم که بازارهای میوه و ترهبار در زمان بمباران تهران توسط دشمن همچنان مشغول خدمترسانی به شهروندان بودند که این تلاش و از خود گذشتگی جای تقدیر و تشکر دارد.
وی با بیان اینکه نحوه مدیریت سازمان میادین در تامین کالاهای اساسی یک تجربه موفق در کشور محسوب میشود، افزود: این در حالی است که شاهد هستیم بروز یک حادثه به مراتب کوچکتر در برخی از کشورها باعث کمبود کالاهای اساسی و هجوم مردم به فروشگاهها میشود اما در ایام جنگ شهروندان و مردم تهران به راحتی توانستند مایحتاج خود را به صورت روزانه تامین کنند.