به گزارش خبرگزاری صداوسیما، امروز مصادف با هفتاد و ششمین سالروز درگذشت «علامه محمد قزوینی»، ادیب و پژوهشگر نامدار معاصر است؛ دانشمندی که نامش با دقت علمی، وسواس در تصحیح متون و احیای میراث مکتوب ایران‌زمین گره خورده است. مردی که در بحبوحه جنگ‌های جهانی و در حالی که جهان در آتش التهاب می‌سوخت، در آرامشِ کتابخانه‌های اروپا، گنجینه‌های ادب فارسی را برای آیندگان حفظ می‌کرد.

محمد قزوینی که سید حسن تقی‌زاده او را «بیرونی ثانی» لقب داده بود، ۱۱ فروردین ۱۲۵۶ در تهران متولد شد و نزد بزرگانی چون شیخ فضل‌الله نوری و محمدحسین فروغی تعلیم یافت. اما آنچه مسیر زندگی او را دگرگون کرد، سفری بود که در سال ۱۲۸۲ شمسی به اروپا داشت. سفری که قرار بود کوتاه باشد، اما به اقامتی ۳۶ ساله انجامید؛ اقامتی که ثمره آن، پیوند عمیق میان میراث ادبی ایران و محافل علمی غرب بود.

علامه قزوینی در دوران اقامت خود در پاریس، برلین و لندن، نه‌تنها به مطالعه و استنساخ نسخ خطی پرداخت، بلکه با بزرگ‌ترین شرق‌شناسان زمانه خود همچون ادوارد براون، لویی ماسینیون و ولادیمیر مینورسکی تعامل علمی داشت. روش انتقادی و وسواس‌گونه او در تصحیح متون، الگویی شد که تا سال‌ها بعد، پژوهشگران ایرانی برای احیای آثار کلاسیک از آن بهره جستند.

قزوینی در سال ۱۳۱۸ شمسی به ایران بازگشت و حاصل دهه‌ها تلاش علمی خود را به همراه کتابخانه شخصی‌اش به تهران آورد. اگرچه او به دلیل دقت وسواس‌گونه، آثار مکتوب کمی از خود به جای گذاشت، اما تصحیحات او بر آثاری چون «تاریخ جهانگشای جوینی»، «لباب‌الالباب عوفی» و ویرایش «دیوان حافظ» (با همکاری قاسم غنی)، همچنان از معتبرترین متون مرجع در ادبیات فارسی محسوب می‌شوند.

سرانجام این پژوهشگر برجسته در ۶ خرداد ۱۳۲۸ بر اثر بیماری در ۷۲ سالگی در تهران درگذشت و در حرم حضرت عبدالعظیم حسنی به خاک سپرده شد. در سوگ او، ملک‌الشعرا بهار قصیده‌ای مشهور سرود که گویای جایگاه رفیع این دانشمند در تاریخ فرهنگ ایران است:

«از ملک ادب داعیه‌داران همه رفتند / شو بار سفر بند که یاران همه رفتند»

امروز، کتابخانه نفیس علامه قزوینی که به دانشکده ادبیات دانشگاه تهران منتقل شده، یادگاری است از مردی که عمر خود را وقف یافتن و حفظ کلماتِ گمشده در تاریخ کرد؛ میراثی که همچنان چراغ راه پژوهشگران ایران‌شناسی است.