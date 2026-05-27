پخش زنده
امروز: -
دکتر اسدی گفت: طرح پزشک خانواده و نظام ارجاع از اول شهریور در شهرستان بویراحمدا جرا میشود .
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، رئیس شبکه بهداشت و درمان شهید دامیده شهرستان بویراحمد، در نشست خبری با اصحاب رسانه آخرین اقدامات انجامشده در حوزه سلامت، برنامههای آینده و چالشهای پیشروی حوزه بهداشت. درمان شهرستان بویراحمد را تشریح کرد.
دکتر سید محسن اسدی با تأکید بر رویکرد عدالت در سلامت، از آغاز ساخت خانههای بهداشت در مناطق محروم از جمله دلی اولادعلیمومن، نسه در تنگ تامرادی و مزدک خبر داد و گفت: مرکز خدمات جامع سلامت فیروزآباد نیز در مرحله ساخت قرار دارد و بهزودی به بهرهبرداری خواهد رسید.
اسدی طرح ملی سلامت و جوانی جمعیت را یکی از سیاستهای اصلی وزارت بهداشت و حاکمیت کشور دانست و افزود: بویراحمد در اجرای طرح جوانی جمعیت پیشرو است و خدماتی همچون مشاورههای پیش از ازدواج، مراقبتهای دوران بارداری و خدمات پس از زایمان بهصورت مستمر به خانوادهها ارائه میشود.
رئیس شبکه بهداشت و درمان بویراحمد همچنین از اجرای برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع در شهرستان بویراحمد خبر داد و گفت: این شهرستان بهعنوان یکی از ۶۰ شهرستان پایلوت کشور و تنها شهرستان پایلوت استان، از اول شهریور اجرای این طرح را آغاز خواهد کرد تا مراجعات مستقیم مردم به بیمارستانها و کلینیکها کاهش یافته و هزینههای درمانی نیز کمتر شود.