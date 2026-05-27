گودرزی:
توسعه زیرساختهای لازم برای عرضه مجازی کالاهای اساسی
معاون خدماتشهری و محیطزیست شهرداری تهران با تاکید بر ضرورت خدماترسانی بهینه به شهروندان گفت: براساس بررسیهای انجام شده خوشبختانه شهروندان از کیفیت خدماترسانی و عرضه دام مرغوب زنده در ۷ جایگاه ویژه سازمان میادین میوه و ترهبار در روز عرفه و عید قربان رضایت داشتند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما
، داوود گودرزی در حاشیه بازدید از جایگاه عرضه دام زنده منطقه ۱۹ ضمن تبریک عید سعید قربان گفت: امسال نیز مدیریت شهری و سازمان میادین میوه و ترهبار شهرداری تهران به مانند سالهای گذشته در کنار ۳ مرکز ثابت عرضه دام زنده ۴ مرکز موقت نیز راه اندازی کرد که مورد استقبال شهروندان قرار گرفت.
وی افزود: تامین دام مرغوب زنده با همکاری اتحادیه امور عشایری و تایید سلامت آن توسط تیمهای دامپزشکی یکی از مهمترین دلایل استقبال شهروندان از این جایگاهها است.
معاون شهردار تهران ادامه داد: یکی دیگر از دلایل رضایت شهروندان از مراکز عرضه دام زنده، طی کردن تمامی مراحل از خرید دام از دامدار تا مراجعه به دامپزشک، انجام ذبح شرعی و قطعه، قطعه کردن گوشت توسط شهروندان انجام میشود. به عبارتی مردم خود بر نحوی انجام مراسم قربانی کامل نظارت دارند و شک و شبههای در این زمینه به وجود نمیآید.
وی عرضه دام زنده به قیمت مصوب و مناسب را نیز یکی دیگر از دلایل استقبال شهروندان دانست و بیان کرد: در صحبتهایی که با دامداران و شهروندان داشتیم، هر دو طرف از حضور در این مراکز رضایت داشتند. به عبارتی هم دامدار از فروش دام خود و هم شهروندان از تهیه دام زنده مرغوب راضی بودند.
گودرزی با اشاره به اینکه تمامی مراحل انجام فریضه قربانی در مراکز عرضه دام زنده انجام میشود، یادآور شد: وجود باسکولهای ویژه وزن دام، معاینه دامها توسط دامپزشک قبل پرداخت هزینه آن از سوی خریدار، حضور ذابحین که کار ذبح و قطعه بندی گوشت را در کوتاهترین زمان انجام میدهند و در نهایت بسته بندی گوشت به شکل مناسب مجموعه اقداماتی است که در مراکز عرضصه دام زنده انجام میشود.
وی تاکید کرد: راهاندازی قربانگاههای بهداشتی توسط شهرداری تهران و سازمان میادین تجربه خوبی است که هر سال بر کیفیت خدماترسانی این مجموعهها افزوده و در کنار آن نیز یکسری برنامههای فرهنگی و اجتماعی برگزار میشود.
وی در بخش دیگری از صحبتهای خود با اشاره به اختلاف قیمت بین ۳۰ تا ۶۰ درصدی برخی از اقلام قابل عرضه در میادین و بازارهای میوه و ترهبار به نسبت به شهر افزود: یکی از رویکردهای جدیای که در مجموعه مدیریت شهری دنبال میشود؛ ارزانسازی شهر، کمک به اقتصاد خانوار تهرانی و توسعه خدمات دهی در حوزه شهری به شهروندان است. در تمام این موضوعات سازمان میادین میوه و ترهبار شهرداری تهران نقش اساسی دارد.
بهبود کیفیت خدماترسانی به شهروندان نیز در دستور کار سازمان میادین
گودرزی ادامه داد: همچنان یکی از اولویتهای سازمان میادین توسعه زیرساختها برای ارائه خدمات مناسب به شهروندان در تمامی محلههای شهر تهران است، کما اینکه بهبود کیفیت خدماترسانی به شهروندان نیز در دستور کار این سازمان قرار دارد.
وی با اشاره به اینکه چه در روزهای عادی و چه در روزهای جنگ تحمیلی مردم دغدغه تامین نیازها و کالاهای اساسی خود را نداشتند؛ بیان کرد: با اجرای طرح ذخیرهسازی کالاهای اساسی که همچنان نیز ادامه دارد در کنار تکمیل زنجیره تامین محصولات، وجود اختلاف قیمت بین ۳۰ تا ۶۰ درصدی کالاها در میادین و بازارهای میوه و ترهبار به نسبت سطح شهر توانستیم احساس امنیت در تامین مواد غذایی و کالاهای اساسی را به شهروندان تهرانی در ایام جنگ ایجاد کنیم.
توسعه زیرساختهای لازم برای عرضه مجازی کالاهای اساسی نیز در دستور کار مدیریت شهری
معاون شهردار تهران با بیان اینکه توسعه زیرساختهای لازم برای عرضه مجازی کالاهای اساسی نیز در دستور کار مدیریت شهری قرار دارد؛ یادآور شد: شعار ما در این دوره مدیریت شهری این بود که از مزرعه تا سفره مردم واسطهها را کم کنیم تا تولیدکنندگان به راحتی بتوانند در میادین و بازارهای میوه و ترهبار غرفه داشته باشند و محصولات خود را عرضه کنند.
وی در پایان تاکید کرد: هدفگذاری ساخت ۱۰۰ بازار در این دوره مدیریت شهری انجام شده است که تا کنون بیش از ۸۰ بازار به بهرهبرداری رسیده و همچنان نیز این روند ادامه دارد.