به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، رئیس اداره جهاد کشاورزی شهرستان نیشابور، با اشاره به عملکرد این شهرستان در بخش دامپروری و کشاورزی گفت: در خراسان رضوی ۲۲۶ هزار تن تولید شیر خام داریم و خوشبختانه با تشکل‌هایی که در بخش کشاورزی و دامپروری شکل گرفت، توانستیم خدمات‌رسانی به تولیدکنندگان را به نحو احسن انجام دهیم.

علی مبارکی افزود: یکی از دغدغه‌های تولیدکنندگان در کشور این است که چگونه نهاده‌های خود را تأمین کنند. این امر امروز توسط تشکل‌ها در حال انجام است و ما تاکنون هیچ کمبودی در بخش نهاده‌ها نداشته‌ایم. هرچند با شرایط جنگی مانند جنگ رمضان مواجه بودیم، اما خوشبختانه از سوی تولیدکنندگان، تولیدات به خوبی انجام شده است.

وی ادامه داد: در بسیاری از شهرستان‌ها، تولید شیر انجام می‌شود، اما صنایع تبدیلی برای جذب آن وجود ندارد و همچنین در بخش گوشت و بره پرواری نیز با مشکل عدم وجود بازار مصرف مواجه هستیم در نیشابور زنجیره تولیدات به طور کامل انجام شده است.

مبارکی گفت: در بخش گوشت مرغ دچار مشکل هستیم مصرف روزانه گوشت مرغ در شهرستان حدود ۳۰ تا ۳۵ تن است، اما تولید ما پایین‌تر بوده و گاهی تنها یک‌سوم تا نصف مصرف را پوشش می‌دهیم. البته دو طرح در نیشابور کلنگ‌زنی شده که یکی از آنها یک مرغداری ۶۰۰ هزار قطعه‌ای است با پیگیری‌های خانم مومن‌نژاد در کارگروه سرمایه‌گذاری، در بخش مرغ نیز به خودکفایی می‌رسیم.

وی افزود: خوشبختانه نیشابور جزو سه شهرستان اول استان در تولید تخم‌مرغ است و مازاد تولید داریم؛ بنابراین هیچ کمبودی در این زمینه نداریم.

وی درباره وضعیت گندم چنین بیان کرد: امسال بارندگی خوبی داشتیم و ۲۱۹ میلی‌متر بارندگی ثبت شده است. محصول گندم شهرستان نیشابور ۳۵ هزار تن است و امسال در بخش گندم به خودکفایی می‌رسیم تأمین امنیت غذایی کشور و خودکفایی در محصولات استراتژیک، یکی از برنامه‌ها و سیاست‌های اصلی وزارت جهاد کشاورزی است که تاکنون به ثمر نشسته است.