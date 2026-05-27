معلم سقزی، به دلیل نبود اینترنت مناسب، هر روز کلاس درس را در خودروی شخصی خود برگزار میکند تا آموزش دانشآموزانش متوقف نشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، در شرایطی که آموزش در بسیاری از نقاط کشور به بسترهای دیجیتال وابسته شده است، یک معلم دلسوز در شهر سقز با اقدامی خلاقانه و مسئولانه، مسیر آموزش را برای دانشآموزانش هموار کرده است.
لیلا فرجزاده، معلم پایه اول ابتدایی، به دلیل قرار گرفتن محل سکونت خود در محدوده فاقد پوشش مناسب اینترنت، هر روز در ساعات ۱۵ تا ۱۷ کلاس درس را در خودروی شخصی خود برگزار میکند تا ارتباط آموزشی دانشآموزانش بدون وقفه ادامه یابد.
این معلم پرتلاش علاوه بر آموزش محتوای درسی، مفاهیم تربیتی همچون صرفهجویی در مصرف انرژی و مسئولیتپذیری اجتماعی را نیز به دانشآموزان منتقل میکند؛ اقدامی که جلوهای از تعهد معلمان در شرایط محدودیت امکانات آموزشی به شمار میرود.