رئیس جمهور با تأکید بر راهبرد توسعه متوازن روابط خارجی دولت، بر ضرورت بهرهگیری از ظرفیتهای سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و فناورانه برای گسترش مناسبات دوجانبه و تأمین منافع ملی کشور تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مسعود پزشکیان در آیین بدرقه سفرای جدید جمهوری اسلامی ایران در ویتنام و رومانی بر ضرورت بهرهگیری حداکثری از ظرفیتهای دیپلماتیک، اقتصادی، فرهنگی و فناورانه در راستای تأمین و ارتقای منافع ملی در کشورهای محل مأموریت تأکید کرد.
رئیس جمهور در این دیدارها با اشاره به پیوندهای تاریخی، سنتی و علایق مشترک میان جمهوری اسلامی ایران با کشورهای ویتنام و رومانی، توسعه مناسبات دوجانبه بر پایه احترام متقابل، منافع مشترک و گسترش رایزنیهای مستمر میان مقامات عالیرتبه را از اولویتهای سیاست خارجی دولت برشمرد.
پزشکیان با تأکید بر اهمیت بهرهبرداری از فرصتهای نوظهور در عرصههای سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و فناوری، ابراز امیدواری کرد که فصل جدیدی از همکاریهای گسترده و هدفمند میان تهران و هانوی، همچنین تهران و بخارست، در چارچوب رویکرد متوازن و تعاملگرای جمهوری اسلامی ایران شکل گیرد.
رئیس جمهور همچنین با اشاره به موقعیتهای راهبردی و ظرفیتهای منطقهای کشورهای طرف همکاری، تصریح کرد که تعمیق گفتوگوها و رایزنیهای مستمر دیپلماتیک میتواند زمینهساز توسعه همکاریهای پایدار، تقویت ثبات و گسترش صلح و امنیت در سطوح منطقهای و بینالمللی باشد.
در این دیدار آقایان اکبر قاسمی و سید محسن عمادی، سفرای جدید کشورمان در ویتنام و رومانی نیز ضمن ارائه گزارشی از آخرین اوضاع مناسبات دوجانبه، ظرفیتها و فرصتهای پیشروی همکاری با کشورهای محل مأموریت، برنامهها و پیشنهادهای خود را برای تقویت تعاملات سیاسی، اقتصادی و فرهنگی و نیز توسعه همکاریهای دوجانبه در چارچوب سیاستهای کلان جمهوری اسلامی ایران به استحضار رئیسجمهور رساندند.