احمد شیعه، در گفت‌و‌گو با خبرنگار گروه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما با اشاره به وضعیت این صنعت افزود: ورود کالای خارجی، به‌ویژه کفش چینی، اگرچه در ابتدا برای صنعت کفش ایران مشکل‌ساز شد، در ادامه موجب تحول در شیوه تولید و کاهش قیمت تمام‌شده شد.

وی اضافه کرد: ورود کالای چینی باعث شد تولیدکنندگان ما ببینند که رقبا چگونه با این قیمت و کیفیت کار می‌کنند. این موضوع آنها را به استفاده از ابزارآلات مدرن و نیرو‌های متخصص حرکت داد تا تولیدشان را افزایش دهند و قیمت‌ها را ارزان‌تر کنند.

شیعه در ادامه با تأکید بر جایگاه فعلی کفش ایرانی گفت: در حال حاضر در رابطه با کفش دست‌دوز، رقیبی نداریم که بگوییم جنس خارجی ارزان‌تر از نمونه ایرانی وارد می‌شود. در بخش کفش اسپورت و رانینگ نیز تولیدکنندگان ما در جاده ساوه موفق بوده‌اند تولیداتشان را به حدی برسانند که کاملاً می‌توانند از نظر قیمت با کفش‌های چینی رقابت کنند. هرچند از لحاظ شکل ظاهری و کیفیت با برند‌هایی مانند آدیداس یا نایک توان رقابت ندارند، اما در حد قیمت خودشان حرفی برای گفتن دارند.

رئیس اتحادیه کفاشان دست‌دوز تهران، یکی از دستاورد‌های مهم این صنعت را انسجام میان تولیدکنندگان در سطح کشور دانست و افزود: توانستیم بین اتحادیه‌ها ارتباط بیشتری ایجاد کنیم تا به همدیگر کمک کنند. اما متأسفانه به دلیل مسائل اخیر، دچار نقصان شده‌ایم. گرانی کالا باعث رکود شده و خرید سرانه کفش در کشور کاهش پیدا کرده است.

شیعه با اشاره به تحولات ۲۰ سال گذشته در صنعت کفش کشور گفت: کیفیت، کمیت و طراحی کفش تغییرات خوبی داشته است. کارگاه‌های کوچک و حتی زیرپله‌ای که هیچ سرباری برای دولت ندارند، با حضور در نمایشگاه‌های خارجی و آوردن نمونه کالا، این تحول را رقم زدند. الان من می‌توانم بگویم از نظر قیمت، کیفیت و زیبایی، می‌توانیم با خیلی از کشور‌ها رقابت کنیم.

با این حال، وی اوضاع فعلی صنعت کفش را مطلوب ندانست و افزود: مواد اولیه یا کم شده یا در دسترس نیست و یا بسیار گران است. چرمی که داخل ایران ساخته می‌شود، اما مواد اولیه آن از خارج می‌آید، ۳۰ تا ۵۰ درصد گران شده است. زیره کفش نیز حدود ۵۰ درصد افزایش قیمت داشته. بیمه، مالیات و دستمزد هم به این مشکلات اضافه شدهاند.

شیعه در پایان تأکید کرد: صنعت کفش کشور هرچند توان رقابتی بالایی پیدا کرده، مشکلات مواد اولیه، افزایش هزینه‌ها و رکود بازار، کارگاه‌های تولیدی را با شرایط دشواری برای سال جدید مواجه کرده است.