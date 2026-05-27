مدیرکل امور عشایر سیستان و بلوچستان، از عرضه مستقیم سه هزار رأس دام سبک تولیدی عشایر سیستان و بلوچستان به مناسبت فرا رسیدن عید سعید قربان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز سیستان و بلوچستان، شیرزاد کمالی گفت: به منظور تسهیل در تأمین دام مورد نیاز شهروندان و با هدف حذف واسطه‌ها، این تعداد دام زنده به صورت مستقیم در میادین تعیین شده عرضه دام در سطح استان توزیع می‌شود.

وی حمایت از معیشت تولیدکنندگان عشایری را از اولویت‌های اصلی این طرح دانست و افزود: این اقدام با هدف تعدیل قیمت‌ها برای مصرف‌کنندگان نهایی و صیانت از سود واقعی حاصل از زحمات شبانه‌روزی عشایر غیور استان برنامه‌ریزی شده است.