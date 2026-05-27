استاندار سیستان و بلوچستان در دیدار با امام جمعه اهل سنت و مدیر دارالعلوم سراوان گفت: بصیرت مردم دیار نخل و آفتاب، دسیسههای دشمنان را نقش برآب کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز سیستان و بلوچستان، منصور بیجار بیان کرد: حضور مؤثر علمای تشیع و تسنن در کنار مردم و نقش تبیینی آنان در تشریح ابعاد مختلف حملات متجاوزانه دشمن آمریکایی-صهیونیستی، بسیار تأثیرگذار بود و بصیرت و دشمن شناسی مردم، دسیسههای تفرقه افکنانه دشمن را نقش بر آب کرد.
وی تصریح کرد: امروز نتیجه این وفاق و اتحاد را در حضور گسترده مردم استان در خیابانها و میادین در حمایت از انقلاب اسلامی مشاهده میکنیم. دشمن به خیال واهی ایجاد تفرقه قومی و مذهبی و گسست اجتماعی بود که با بصیرت و دشمنشناسی مردم شکست خورد.
وی همچنین، از پیام تشکر حضرت آیتالله سید مجتبی حسینی خامنهای رهبر معظم انقلاب اسلامی، از علما، معتمدین و سران طوایف به دلیل ابراز همدردی در پی شهادت جمعی از امرا، سرداران، اعضای دولت، دانشمندان و به ویژه کودکان و دانشآموزان مدرسه «شجره طیبه» میناب، به عنوان عاملی برای تسکین قلوب مردم داغدار استان یاد کرد.
مولوی عبدالصمد ساداتی، امام جمعه اهل سنت سراوان هم ضمن تشکر از اقدامات شبانهروزی تیم مدیریتی استان، امنیت پایدار را نتیجه عملکرد خوب استاندار در حوزه اجتماعی و مرهون ایثارگری نیروهای نظامی، انتظامی و امنیتی، و حاصل اعتماد به مردم و مردمیسازی امنیت دانست.
وی وحدت و اتحاد امت اسلامی را رمز پیروزی و عبور از بحرانها دانست و تأکید کرد: همه وظیفه داریم برای حفظ و تقویت انسجام تلاش کنیم و مراقب فتنه انگیزی دشمنان و بدخواهان انقلاب و مردم باشیم.