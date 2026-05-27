به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز سیستان و بلوچستان، آیت الله مصطفی محامی با اشاره به اعمال حج و وحدت مسلمانان گفت: مردم از نژاد‌ها و ملیت‌های متفاوت، یک‌رنگ و یک‌دست در یک مکان گرد هم می‌آیند تا مناسکی واحد را انجام دهند؛ این درسی است که تمام مسلمانان باید در طول زندگی آن را به خوبی بیاموزند و به کار بندند.

وی بیان کرد: شما مردم قهرمان، غیور، نجیب، صبور، بصیر و با شهامت ایران اسلامی به خوبی نشان دادید که این درس‌ها را فرا گرفته و به آنها عمل می‌کنید ک در این دوران، طیف‌های مختلف مردم با افکار و پوشش‌های گوناگون برای حفظ اسلام، انقلاب، آرمان‌های اسلامی و میهن به میدان آمدند و اتحاد خود را در مسیر فرمان الهی و جهاد فی‌سبیل‌الله به نمایش گذاشتند.

امام جمعه زاهدان با تحسین روحیه فداکاری ملت ایران خاطرنشان کرد: باید به شما مردمی که آمادگی خود را برای دفاع از اسلام و قربانی شدن در راه دین خدا نشان دادید، "دست مریزاد" گفت شما نه تنها اعلام آمادگی کردید، بلکه در عمل نیز قربانی دادید و از پیروزی انقلاب و دوران دفاع مقدس و جنگ تحمیلی هشت‌ساله گرفته تا دفاع مقدس دوم و جنگ دوازده‌روزه، و اکنون در دفاع مقدس سوم و جنگ تحمیلی رمضان، از کودک دانش‌آموز تا زن و مرد، پیر و جوان، سردار، سرباز، مسئول و حتی امام شهید را فدای اسلام کردید.

وی به توجه خاص رهبر معظم انقلاب به سیستان و بلوچستان اشاره کرده و گفت: عنایت ویژه ایشان به این استان استثنایی بود؛ صدور ۲ پیام برای تقدیر از علما و طوایفی که تسلیت گفته و بیعت کرده بودند، به همراه چند پیام خصوصی، در کشور بی‌سابقه و نشان‌دهنده محبت ایشان به این خطه است، همچنین اعزام اولین هیئت ویژه به این استان برای تشکر از حضور پرشور مردم در جنگ رمضان، جای تقدیر فراوان دارد.