به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، رئیس اداره جهاد کشاورزی شهرستان چرام گفت: با توجه بارش‌های خوب و مناسب در سال زراعی جاری در شهرستان چرام پیش بینی می‌شود شاهد افزایش برداشت محصول در مزارع گندم و رضایت مندی کشاورزان این شهرستان باشیم.

البرز پاسدار سطح زیر کشت گندم در شهرستان چرام را ۹ هزار و ۵۰۰ هکتار اعلام کرد و افزود: از این میزان ۷ هزار هکتار گندم دیم و ۲ هزار و ۵۰۰ هکتار گندم آبی است.

پاسدار گندم کشت شده شامل رقم کوهدشت، چمران، ساورز، دهدشت و بیات بوده است، اضافه کرد: پیش بینی می‌شود از مزارع آبی این شهرستان از هر هکتار بین ۴ تا ۵ تن و مزارع دیم نیز از هر هکتار بین ۲ تا ۳ تن محصول گندم برداشت شود.