وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از اصحاب رسانه و خبرنگاران خواست مشکلات مردم و فعالان اقتصادی برای دریافت تسهیلات را به‌صورت هفتگی رصد و گزارش کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ احمد میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جمع خبرنگاران با اشاره به ضرورت شناسایی موانع پیش‌روی کسب‌وکارها گفت: باید بررسی کنیم صاحبان کسب‌وکار با چه مشکلاتی مواجه هستند تا موانع موجود برطرف شود. همان‌طور که در روزهای مختلف نقدها و پیشنهادهایی مطرح می‌شود، امیدواریم از این مسیر به سمت روش‌های تامین مالی حرکت کنیم که تورم کمتری برای کشور به همراه داشته باشد.

وی با بیان اینکه زیرساخت‌های لازم در این زمینه فراهم شده است، افزود: متأسفانه اطلاع‌رسانی در این حوزه محدود بوده و نیاز به کار گسترده‌تری دارد.

لله گانی، مدیر عامل بانک رفاه همچنین با اشاره به کارت رفاهی متصل به اوراق گام گفت: این کارت همه افراد را شامل می‌شود و متقاضیان می‌توانند با مراجعه به شعب بانک تا سقف ۵۰۰ میلیون تومان تسهیلات دریافت کنند.

وی افزود: اوراق گام و اعتبارات اسنادی اساساً برای شرکت‌ها و فعالان اقتصادی طراحی شده است تا بتوانند از این ابزار در تامین مالی استفاده کنند.

وی با اشاره به سقف استفاده از این ابزار برای اشخاص حقیقی گفت: اوراق گام برای اشخاص حقیقی نیز تا سقف ۵ میلیارد تومان قابل استفاده است. شرکت‌هایی که خریدهای خود را به‌صورت تعهدی و از طریق فروشندگان انجام می‌دهند، می‌توانند با صدور اوراق گام از سوی بانک به ذی‌نفعی فروشنده، در سررسید تسویه کنند یا این تعهد را در زنجیره منتقل کنند.