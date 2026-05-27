معاون اجرایی مرکز بهداشت استان یزد اعلام کرد که ۳۲ درصد از جمعیت بالای ۳۰ سال استان به پرفشاری خون مبتلا هستند و یزد در این زمینه رتبه دوم کشور را دارد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، دکتر کامجو با اشاره به اینکه حدود ۳۲ درصد از افراد بالای ۳۰ سال در استان یزد به پرفشاری خون مبتلا هستند، اعلام کرد که یزد در این شاخص، رتبه دوم کشور را به خود اختصاص داده است. این آمار بالا، ضرورت توجه جدی به عوامل خطر بیماریهای غیرواگیر و اصلاح سبک زندگی را بیش از پیش آشکار میسازد.
دکتر کامجو، بر لزوم استفاده همگانی از خدمات رایگان خطرسنجی که در مراکز بهداشتی و جامع سلامت ارائه میشود، تأکید کرد و گفت: این خدمات نه تنها برای پیشگیری، بلکه برای مراقبتهای منظم درمانی افراد مبتلا نیز حیاتی است.
وی افزود: خطرسنجی تنها گام اول است و در مرحله دوم، پیگیری سلامت افراد از طریق مراجعه خودشان به مراکز بهداشتی، اهمیت به سزایی داردو براساس آخرین پیمایشهای کشوری، ۳۲ درصد از افراد بالای ۳۰ سال در استان یزد از فشار خون بالا رنج میبرند که این آمار، یزد را در جایگاه دوم کشور قرار داده است.
دکتر کامجو در ادامه، افزایش تحرک بدنی و اتخاذ تغذیه مناسب را از جمله مؤثرترین اقدامات برای پیشگیری از فاکتورهای خطر مانند فشار خون بالا برشمرد. وی تأکید کرد: با توجه به اینکه عوامل خطر میتوانند منجر به ابتلا به بیماریهای مزمن و بروز عوارض ناشی از آنها شوند، افراد بیمار باید در وهله اول سبک زندگی و شیوه تغذیه خود را اصلاح کنند و سپس مراقبتهای منظم درمانی را از طریق مراجعه دورهای به مراکز بهداشتی دریافت کنند.