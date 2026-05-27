رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران گفت: مشکل کمبود مرغ با افزایش جوجه ریزی تا چنذ روز آینده برطرف میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران در جمع مدیران شهرستان جویبار گفت: با توجه به اینکه از ماه اردیبهشت تاکنون ۱۵میلبون قطعه جوجه ریزی در مرغداریهای استان انجام شده خاطرنشان کرد: این در حالیست که افزایش قیمت مرغ بخاطر شرایط جنگی در مدت دو ماه گذشته بود که ۱۳ونیم میلیون جوجه ریزی در مازندران صورت گرفته بود و تا ۸ روز آینده این چالش برطرف میشود.
تیموری افزود: روزانه ۳۰۰تن مرغ آماده طبخ به دیگر استانهای کشور و بازار مرغ در تهران ارسال میشود و بازار مرغ تهران به عنوان بازار مطمئن و پایدار برای مازندران است.
وی در خصوص دستور استاندار مازندران بر ممنوع شدن ارسال مرغ به دیگر استانها در شرایط فعلی که با افزایش قیمت مرغ رو برو هستیم گفت: تصمیم استاندار که مصوبه شورای تنظیم بازار بوده این بوده که مرغ زنده را به دیگر استانها ارسال نکنیم واین در حالیست استان مازندران ۲۲ کشتارگاه مرغ دارد که در صورت کاهش خدمات، این مجموعهها آسیب میبیند.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران قیمت تمام شده مرغ در فروشگاهها را ۳۷۰هزار تومان اعلام کرد.
تیموری همچنین به لایروبی ۷۰۰ قطعه آببندان در مازندران تا ۳ سال آینده با مشارکت ذینفعان و آب منطقهای با فروش مصالح خاک آببندان و اعتبارات دولتی در مازندران خبر داد.
وی ظرفیت مازندران در تامین علوفه برای دام را بسیار بالا دانست و افزود: با توجه به ظرفیت بالای مازندران در تامین علوفه، اما این استان از دیگر استانها علوفه وارد میکند و این مسأله توسعه دامداری را با محدودیت مواجه کرده و جویبار قابلیت خوبی در این زمینه دارد.