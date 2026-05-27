به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، همزمان با دهم ذی‌الحجه و در طلیعه یکی از بزرگ‌ترین اعیاد اسلامی، مردم مؤمن، انقلابی و ولایت‌مدار کهگیلویه و بویراحمد با حضور در مصلاها، مساجد، حسینیه‌ها، خیابان‌ها و میدان‌های اصلی شهر‌ها و روستا‌های استان، نماز عید قربان را با شکوهی خاص برگزار کردند.

در مرکز استان، این آیین عبادی و سیاسی در مصلای امام خمینی (ره) شهر یاسوج به امامت حجت‌الاسلام سید علی صالح موسوی اعظم، امام جمعه موقت یاسوج اقامه شد.

حجت‌الاسلام موسوی‌اعظم، امام جمعه موقت یاسوج، در خطبه اول نماز پرشکوه عید سعید قربان، با تبریک ولادت با سعادت امیرالمؤمنین علی بن ابی‌طالب (ع) به همه طالبان حق و حقیقت و مجاهدان در عمل نه صرف گفتار، به تبیین حقیقت زهد، پرهیزگاری و نعمت والای محبت اهل بیت عصمت و طهارت (ع) پرداخت.