خیران و حاجیان شیرازی ، همزمان با فرارسیدن عید سعید قربان جلوه‌ای از همدلی و نوع‌دوستی را به نمایش گذاشتند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز فارس، مدیر کل کمیته امداد امام خمینی (ره) در استان فارس از افزایش ۴۰ درصدی نذورات قربانی حاجیان و خیران استان نسبت به سال گذشته خبر داد و گفت: ارزش ریالی نذورات قربانی در سال گذشته حدود ۳۷ میلیارد تومان بود و بر اساس برآوردها، این رقم تا صبح امروز نسبت به سال قبل ۴۰ درصد افزایش یافته است.

موصلی با اشاره به روند نظارت بر ذبح قربانی‌ها افزود: این فرآیند با نظارت ۱۱۶ گروه بازرسی بهداشت دامپزشکی استان و همچنین نظارت شرعی روحانیان در سراسر فارس انجام می‌شود.

وی همچنین بیان کرد: از نذورات قربانی، بین ۱۵ تا ۲۰ هزار خانوار تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی (ره) بهره‌مند می‌شوند.