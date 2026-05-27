پخش زنده
امروز: -
خیران و حاجیان شیرازی ، همزمان با فرارسیدن عید سعید قربان جلوهای از همدلی و نوعدوستی را به نمایش گذاشتند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز فارس، مدیر کل کمیته امداد امام خمینی (ره) در استان فارس از افزایش ۴۰ درصدی نذورات قربانی حاجیان و خیران استان نسبت به سال گذشته خبر داد و گفت: ارزش ریالی نذورات قربانی در سال گذشته حدود ۳۷ میلیارد تومان بود و بر اساس برآوردها، این رقم تا صبح امروز نسبت به سال قبل ۴۰ درصد افزایش یافته است.
موصلی با اشاره به روند نظارت بر ذبح قربانیها افزود: این فرآیند با نظارت ۱۱۶ گروه بازرسی بهداشت دامپزشکی استان و همچنین نظارت شرعی روحانیان در سراسر فارس انجام میشود.
وی همچنین بیان کرد: از نذورات قربانی، بین ۱۵ تا ۲۰ هزار خانوار تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی (ره) بهرهمند میشوند.