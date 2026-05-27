به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، وزنه برداری روز‌های خوبی را با قهرمانی تیم جوانان در مسابقات جهانی مصر و رکوردشکنی علیرضا یوسفی در مسابقات هند تجربه کرد. در هر دو افتخار، سجاد انوشیروانی، رئیس فدراسیون وزنه برداری در کنار تخته حضور داشت.

سجاد انوشیروانی اظهار داشت: بازی‌های آسیایی ناگویا شروع راه ما در بحث نسل جدیدی که در وزنه برداری ساختیم، است. ما در سه سال گذشته دست به یک تغییر نسل بزرگ در وزنه برداری زدیم و میانگین سنی تیم را از ۲۶ یا ۲۷ سال به ۲۲ سال رساندیم. علیرضا نصیری که در وزن خودش یکی از ۳ نفر برتر دنیاست و تلاش می‌کند نفر برتر دنیا را پشت سر بگذارد، امسال تازه وارد رده سنی بزرگسالان شده است. ما از ۱۶ سالگی این جوان را به عنوان یکی از استعداد‌های برتر وزنه برداری انتخاب کردیم و ۳ سال و نیم است که او در اردو‌های تیم ملی حضور دارد و در رده‌های سنی مختلف نوجوانان و جوانان افتخارآفرینی می‌کند. او ۳ سال پیش رکورد امروز یکضرب خودش را در دوضرب هم نمی‌توانست بزند. سال گذشته هم دیدیم که رکورد جوانان جهان را زد و امسال هم در مسابقات قهرمانی آسیا به رکورد بزرگسالان جهان رسید.

رئیس فدراسیون وزنه برداری افزود: علیرضا یوسفی که هفته گذشته رکورد بزرگسالان جهان را زد، بعد از عمل جراحی سختی که داشت برگشته و با ۲۳ سال سن یکی از مدعیان اصلی طلای المپیک است. ما جوان‌های دیگری هم داریم که در حال اضافه شدن به بدنه تیم ملی بزرگسالان هستند. ماه گذشته شاهد این بودیم که تیم جوانان ایران در مصر برای دومین سال پیاپی، هم در رده بندی مدالی و هم در رده بندی امتیازی قهرمان جهان شد و از ترکیب همان تیم ۵۰ درصدشان از سوی بهداد سلیمی به اردوی تیم ملی بزرگسالان اضافه شدند.

وی گفت: این همان زنجیره مفقود نسل سازی در وزنه برداری بود که ما ۴ سال برای تشکیل آن تلاش کردیم و سختی‌های زیادی را پشت سر گذاشتیم تا الان به جایی برسیم که بگوییم ان شاءالله از امسال ثمره این نسل سازی را خواهیم دید.

انوشیروانی افزود: ما در بخش بانوان هم شاهد مدال آوری‌های پرتکرار در سطح مسابقات بین المللی هستیم. این نسل دختران وزنه بردار کسانی هستند که از ابتدا در این رشته فعالیت داشتند و رشد کردند. خیلی امیدواریم که تعداد مدال‌های بانوان وزنه برداری ایران در سال جاری، دو برابر سال گذشته شود.

رئیس فدراسیون وزنه برداری گفت: در موضوع مدیریت ورزش من اعتقاد دارم ما فقط نباید روی قهرمانی ورزشکارانمان بحث کنیم. در بحث فرهنگسازی برای مدیریت در آینده حتما باید دوره‌هایی را برای قهرمانان هر رشته برگزار کرد تا از پتانسیل قهرمانان نه فقط در دوران ورزشی که در دوران پساقهرمانی هم به نحو احسنت استفاده کرد. در کنار بحث مدیریت اگر فدراسیونی مثل وزنه برداری می‌تواند برنامه هایش را به اجرا در بیاورد به این خاطر است که در بحث مالی به یک پایداری مطلوب رسیده است. وجود حامیان مالی در ورزش بسیار مهم است، مخصوصا در رشته‌های مدال آوری مثل کشتی و وزنه برداری. همین موضوع باعث شده بدون حتی یک ریال بدهی پیش برویم و همه برنامه‌ها اعم از اردوها، برگزاری مسابقات داخلی و جشنواره‌های استعدادیابی را با کیفیت برگزار کنیم. اینها در شرایطی است که کشور ما، دو جنگ ناجوانمردانه را پشت سر گذاشته و همین موضوع باعث شده فشار‌ها برای پیشبرد امور مضاعف شود.

وی افزود: با این حال ما با انگیزه مضاعف کار کردیم و این تلاش را ادامه می‌دهیم تا با افتخارآفرینی بیشتر دل مردم را شاد کنیم. ما تحت هر شرایط باید اردوهایمان را ادامه بدهیم. با کیفیت هم باید ادامه بدهیم و جایی برای توقف و مکث نداریم. هر توقفی در برنامه ها، روی نتیجه ما در ناگویا و مسابقات جهانی چین اثر منفی می‌گذارد. همین ۳۵ روز تعطیلی اردو‌ها به دلیل جنگ رمضان اگر نبود، شاید علیرضا یوسفی الان می‌توانست به حدود ۲۰۰ کیلوگرم در یکضرب برسد یا علیرضا نصیری شانس این را داشت که قهرمان چینی المپیک را در قهرمانی آسیا شکست بدهد.

انوشیروانی درباره عملکرد ورزش ایران در بازی‌های آسیایی ناگویا، گفت: ورزش ایران با وجود دو تجاوز جنایتکارانه دشمن صهیونی – آمریکایی، در مسیر درستی در حال حرکت است و باور دارم در بازی‌های آسیایی ناگویا اتفاقات تاریخی و بزرگی برای کاروان ایران رقم بخورد. ما بسیار امیدواریم که در ناگویا اتفاقات بزرگی را رقم بزنیم.