مجموعه آموزشی، فرهنگی و درمانی شهید حاجیزاده در زرندیه به بهرهبرداری رسید
این مجموعه با زیربنای ۷۰۰ متر مربع شامل بخشهای آموزشی، درمانی، رفاهی و ورزشی است که در مدت هشت ماه و با اعتباری بالغ بر ۱۳ میلیارد تومان ساخته شده است.
این طرح با مشارکت خیرین و در چارچوب مسئولیت اجتماعی واحدهای صنعتی منطقه اجرا شده و هدف آن توسعه خدمات آموزشی، بهداشتی و ورزشی برای ساکنان منطقه عنوان شده است.
مسئولان در آیین بهرهبرداری از این مجموعه تأکید کردند: واحدهای صنعتی در کنار فعالیتهای تولیدی، با ایفای مسئولیتهای اجتماعی خود در مسیر توسعه خدمات عمومی و ارتقای زیرساختهای آموزشی، ورزشی و بهداشتی در کنار دولت قرار دارند.