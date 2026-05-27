دادستان عمومی و انقلاب ملکان از کمک ۲۰ میلیارد ریالی خیران به خانوده‌های زندانیان جرائم غیرعمد این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، مرتضی علیانسب در مراسم جشن حمایت از خانواده زندانیان در ملکان گفت: علاوه بر کمک نقدی خیران شهرستان از ابتدای امسال ۲ سری بسته معیشتی به ارزش بیش از ۱۵ میلیارد ریال را در بین خانواده زندانیان توزیع کرده‌اند.

وی همچنین از اشتغالزایی برای ۵۲ زندانی به عنوان رای کار در کارگاهها و واحد‌های تولیدی خبر داد و افزود: در این طرح، تامین معیشت خانواده‌ها و زمینه لازم برای حرفه آموزی زندانیان فراهم می‌شود تا بعد از آزادی در مراکز تولیدی مشغول به کار شوند.