به دنبال کاهش ۵۰ درصدی مصرف آب با اجرای آبیاری تحت فشار در باغات سنندج؛ جهاد کشاورزی از پرداخت کمکهای بلاعوض دولتی به کشاورزان خبر میدهد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، صرفهجویی در مصرف آب، ضرورتی اجتنابناپذیر است که رعایت آن از سوی همه مردم، بهویژه در بخش کشاورزی، اهمیت دوچندانی دارد.
در سالهای اخیر، مدیریت بهینه منابع آبی به یکی از اولویتهای اصلی جهاد کشاورزی و کشاورزان تبدیل شده و اجرای طرحهای نوین آبیاری در دستور کار قرار گرفته است.
شهرستان سنندج با دارا بودن ۲۲ هزار هکتار باغ، ۳۵ درصد از سطح باغات استان کردستان را به خود اختصاص داده و از قطبهای مهم باغداری استان به شمار میرود.
رحیمی، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان سنندج، با اشاره به نقش مؤثر سامانههای نوین آبیاری گفت: استفاده از سیستم آبیاری تحت فشار میتواند تا ۵۰ درصد مصرف آب را کاهش دهد.
وی همچنین از حمایتهای دولت برای توسعه این طرحها خبر داد و افزود: کمکهای بلاعوض دولتی برای تجهیز باغات و مزارع به سامانههای آبیاری تحت فشار در اختیار کشاورزان قرار میگیرد تا زمینه مدیریت بهتر منابع آب و افزایش بهرهوری فراهم شود.