در برخورد قاطع قرارگاه نظارت بر بازار با محتکران بیش از ۲ تن مرغ منجمد احتکار شده در سرخس کشف و ضبط شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، فرماندار شهرستان سرخس در حاشیه نشست قرارگاه نظارت مؤثر بر بازار با تأکید بر ضرورت مقابله بیامان با اخلالگران نظام توزیع کالاهای اساسی گفت: برای صیانت از حقوق مصرفکنندگان و برخورد با متخلفان و محتکران، در یک عملیات میدانی بیش از ۲ تن مرغ منجمد در سطح شهرستان کشف و ضبط شد.
مجید بیکی با اشاره به نقش کلیدی دستگاههای متولی در زنجیره تأمین کالا،افزود: فرآیند معرفی، جذب، تأمین و نحوه توزیع کالاهای اساسی صرفاً از طریق دستگاههای متولی و با هماهنگی کامل دستگاههای نظارتی انجام میشود. هرگونه فعالیت خارج از این شبکه، قاچاق و تخلف صنفی محسوب شده و با برخورد قانونی مواجه خواهد شد.
وی ضمن قدردانی از مشارکت شهروندان در شناسایی تخلفات، ادامه داد: این کشف بزرگ حاصل بررسیهای دقیق، حضور میدانی اعضای قرارگاه نظارت و به ویژه گزارشهای مردمی بود که بیشترین کمک را در کنترل بازار ایفا میکنند برای خاطیان پرونده تخلف تشکیل و با دستور مقام قضایی، متخلفان جریمه و جهت سیر مراحل قانونی به مراجع ذیصلاح معرفی شدند.
مجید بیکی در خصوص سرنوشت اقلام کشف شده گفت: با دستور مقامات قضایی، تمامی مرغ های کشف شده در اختیار شبکه توزیع اداره تعاون روستایی قرار گرفته است تا با قیمت مصوب دولتی در میان مردم توزیع شود.
وی تأکید کرد: نظارت بر بازار به صورت مستمر و شبانهروزی ادامه خواهد داشت و با هرگونه سهم خواهی غیرقانونی یا احتکار کالاهای مورد نیاز مردم، بدون اغماض برخورد میشود.