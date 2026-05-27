\n\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627\u0648\u0633\u06cc\u0645\u0627 \u0645\u0631\u06a9\u0632\u06cc\u061b\u00a0 \u0627\u06cc\u0646 \u0628\u0627\u0632\u0631\u0633\u06cc\u200c\u0647\u0627 \u062f\u0631 \u0631\u0627\u0633\u062a\u0627\u06cc \u0627\u062c\u0631\u0627\u06cc \u0645\u0635\u0648\u0628\u0627\u062a \u0633\u062a\u0627\u062f \u062a\u0646\u0638\u06cc\u0645 \u0628\u0627\u0632\u0627\u0631 \u0627\u0633\u062a\u0627\u0646 \u0627\u0646\u062c\u0627\u0645 \u0645\u06cc\u200c\u0634\u0648\u062f \u0648 \u0637\u06cc \u0622\u0646\u060c \u0648\u0636\u0639\u06cc\u062a \u062a\u0623\u0645\u06cc\u0646\u060c \u062a\u0648\u0632\u06cc\u0639 \u0648 \u0639\u0631\u0636\u0647 \u06a9\u0627\u0644\u0627\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0627\u0633\u0627\u0633\u06cc \u062f\u0631 \u0628\u0627\u0632\u0627\u0631 \u0645\u0648\u0631\u062f \u0631\u0635\u062f \u0648 \u067e\u0627\u06cc\u0634 \u0642\u0631\u0627\u0631 \u0645\u06cc\u200c\u06af\u06cc\u0631\u062f.\n\u00a0\n\u0645\u0633\u0626\u0648\u0644\u0627\u0646 \u0647\u062f\u0641 \u0627\u0632 \u0627\u062c\u0631\u0627\u06cc \u0627\u06cc\u0646 \u0637\u0631\u062d \u0646\u0638\u0627\u0631\u062a\u06cc \u0631\u0627 \u062c\u0644\u0648\u06af\u06cc\u0631\u06cc \u0627\u0632 \u062a\u062e\u0644\u0641\u0627\u062a \u0627\u062d\u062a\u0645\u0627\u0644\u06cc\u060c \u06a9\u0646\u062a\u0631\u0644 \u0642\u06cc\u0645\u062a\u200c\u0647\u0627 \u0648 \u062a\u0623\u0645\u06cc\u0646 \u0622\u0631\u0627\u0645\u0634 \u0628\u0627\u0632\u0627\u0631 \u0639\u0646\u0648\u0627\u0646 \u06a9\u0631\u062f\u0646\u062f.\n\n\n