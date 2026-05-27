فرمانداری کوثر اعلام کرد: طبق ارزیابی شرکت توزیع برق استان، این شهرستان به عنوان قطب سرمایه‌گذاری انرژی‌های تجدیدپذیر رتبه اول در احداث نیروگاه‌های پنج کیلو واتی خانگی را دارد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، مدیرعامل شرکت توزیع برق استان اردبیل به تازگی در بازدید از این شهرستان گفت: کوثر با دارا بودن ۲۱ درصد از نیروگاه‌های خانگی استان و احداث نزدیک به ۷۰ ساختگاه خانگی پنج کیلو واتی، رتبه اول را در استان اردبیل کسب کرده است.

ناصر عبداللهیان افزود: شهرستان کوثر در جنوبی‌ترین نقطه استان اردبیل بهترین موقعیت آب و هوا را در شمال‌غرب کشور در راستای توسعه و احداث نیروگاه‌های خورشیدی دارد.

وی ادامه داد: در راستای حمایت از سرمایه‌گذاری‌های زیرساختی و توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر در این شهرستان، احداث نیروگاه‌های خانگی و طرح‌های توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر، شتاب ویژه‌ای به خود گرفته است.