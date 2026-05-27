به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، دهقان، با اشاره به عزم جدی برای صیانت از انفال و مقابله با دست‌اندازی به اراضی ملی اعلام کرد: در راستای اجرای تبصره ۱ ماده ۵۵ قانون حفاظت و بهره‌برداری از منابع طبیعی و با اخذ دستور از مراجع قضایی، یگان حفاظت این اداره موفق به آزادسازی بخش قابل‌توجهی از اراضی ملی شد.

وی افزود: در این عملیات، دو پرونده تصرف اراضی به مساحت‌های ۱۳ هزار و ۱۵ هزار مترمربع مورد رسیدگی قرار گرفت که در مجموع ۲۸ هزار مترمربع از اراضی ملی، رفع تصرف، قلع و قمع و از دست متصرفان خارج شد.

دهقان با تأکید بر اهمیت حفاظت از منابع طبیعی به عنوان حقوق عمومی تصریح کرد: این اقدامات با هدف پیشگیری از تخریب و دخل و تصرف در اراضی ملی و در چارچوب ضوابط قانونی صورت گرفته است.

رئیس اداره منابع طبیعی شهرستان مهریز در پایان ضمن هشدار به متخلفان و زمین‌خواران خاطرنشان کرد: نظارت بر اراضی ملی به صورت مستمر و شبانه‌روزی ادامه دارد و هرگونه اقدام غیرقانونی در این زمینه بدون هیچ‌گونه مماشاتی و بر اساس قانون پیگیری و با قاطعیت برخورد خواهد شد.