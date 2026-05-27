رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان مهریز از اجرای دستور قضایی برای رفع تصرف ۲۸ هزار مترمربع از اراضی ملی این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، دهقان، با اشاره به عزم جدی برای صیانت از انفال و مقابله با دستاندازی به اراضی ملی اعلام کرد: در راستای اجرای تبصره ۱ ماده ۵۵ قانون حفاظت و بهرهبرداری از منابع طبیعی و با اخذ دستور از مراجع قضایی، یگان حفاظت این اداره موفق به آزادسازی بخش قابلتوجهی از اراضی ملی شد.
وی افزود: در این عملیات، دو پرونده تصرف اراضی به مساحتهای ۱۳ هزار و ۱۵ هزار مترمربع مورد رسیدگی قرار گرفت که در مجموع ۲۸ هزار مترمربع از اراضی ملی، رفع تصرف، قلع و قمع و از دست متصرفان خارج شد.
دهقان با تأکید بر اهمیت حفاظت از منابع طبیعی به عنوان حقوق عمومی تصریح کرد: این اقدامات با هدف پیشگیری از تخریب و دخل و تصرف در اراضی ملی و در چارچوب ضوابط قانونی صورت گرفته است.
رئیس اداره منابع طبیعی شهرستان مهریز در پایان ضمن هشدار به متخلفان و زمینخواران خاطرنشان کرد: نظارت بر اراضی ملی به صورت مستمر و شبانهروزی ادامه دارد و هرگونه اقدام غیرقانونی در این زمینه بدون هیچگونه مماشاتی و بر اساس قانون پیگیری و با قاطعیت برخورد خواهد شد.