آیین قربانی در شهرستان مهاباد حال و هوایی ویژه داشت. ساکنان با همدلی و همراهی، دامهایی را به نیت رفع گرفتاری و گسترش سفره بخشش قربانی کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، همزمان با طلوع عید قربان، نوای «اللهاکبر» از مساجد شهر طنینانداز شد و مردم با حضور در نماز عید، بار دیگر عهد بندگی خود را با پروردگار تجدید کردند. پس از اقامه نماز، دامها در جایجای شهر و روستا قربانی شدند تا سنت دیرینه و حسنهای که از حضرت ابراهیم خلیلالله به یادگار مانده، زنده نگه داشته شود.
آئین قربانی در روستاهای مهاباد حال و هوایی ویژه داشت؛ جایی که ساکنان، با همدلی و همراهی، دامهایی را به نیت رفع گرفتاری و گسترش سفره بخشش قربانی کرده و گوشت آن را میان نیازمندان توزیع کردند.
همچنین در برخی نقاط شهر، فرآیند ذبح دامها با نظارت نهادهای متولی و کارشناسان دامپزشکی صورت گرفت تا ضمن رعایت موازین شرعی، سلامت گوشت قربانی نیز تضمین شود.
از سوی دیگر، جمعی از خیرین مهاباد نیز با نذر و نیتهای انسانی، در این روز بزرگ اقدام به قربانی دام و توزیع آن بین خانوادههای نیازمند کردند.