استاندار یزد در پیامی فرارسیدن عید سعید قربان و آغاز دهه امامت و ولایت را گرامی داشت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، در پیام بابایی آمده است:
بسمالله الرحمن الرحیم
فرارسیدن عید سعید قربان، باشکوهترین جلوه تسلیم و تعبد در برابر مشیت الهی و سرآغاز مبارک دهه امامت و ولایت را به همه مسلمانان جهان، ملت شریف ایران و بهویژه مردم متدین و ولایتمدار استان دارالعباده یزد صمیمانه تبریک و تهنیت عرض مینمایم.
عید قربان، نماد عینی رهایی از تعلقات مادی، گذشتن از خود برای رسیدن به معبود و مظهر تجلی ایمان ناب ابراهیمی است. این روز بزرگ، مقدمه و سرآغازی است بر جریان نورانی ولایت که در روز عید غدیر خم به کمال خود میرسد؛ دههای مبارک که پیوند میان «بندگی خالصانه» و «هدایت الهی» را در سایهسار امامت ترسیم میکند.
امروز جامعه اسلامی بیش از هر زمان دیگری برای ایستادگی در برابر توطئههای استکبار و جبهه کفر، به معرفت غدیر، روحیه ایثارِ قربان و تمسک به ریسمان محکم ولایت نیازمند است. این دهه بهترین تجلیگاه وحدت، بصیرت و تجدید میثاق با آرمانهای والای اسلام ناب محمدی (ص) و رهبری معظم انقلاب (مدظلهالعالی) است تا در سایه امنیت و انسجام ملی، مسیر پیشرفت و اقتدار را با گامهایی استوارتر طی کنیم.
اینجانب با گرامیداشت این ایام فرخنده، برای همگان به ویژه مردم عزیز خطه قناعت و سختکوشی یزد، توفیق بهرهمندی از برکات معنوی این دهه، قبولی طاعات و عبادات و ثبات قدم در صراط مستقیم امامت و ولایت را از درگاه خداوند منان مسئلت دارم.
محمدرضا بابایی
استاندار یزد