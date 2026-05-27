پیام استاندار یزد به مناسبت فرارسیدن عید سعید قربان و آغاز دهه امامت و ولایت

به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، در پیام بابایی آمده است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

فرارسیدن عید سعید قربان، باشکوه‌ترین جلوه تسلیم و تعبد در برابر مشیت الهی و سرآغاز مبارک دهه امامت و ولایت را به همه مسلمانان جهان، ملت شریف ایران و به‌ویژه مردم متدین و ولایت‌مدار استان دارالعباده یزد صمیمانه تبریک و تهنیت عرض می‌نمایم.

عید قربان، نماد عینی رهایی از تعلقات مادی، گذشتن از خود برای رسیدن به معبود و مظهر تجلی ایمان ناب ابراهیمی است. این روز بزرگ، مقدمه و سرآغازی است بر جریان نورانی ولایت که در روز عید غدیر خم به کمال خود می‌رسد؛ دهه‌ای مبارک که پیوند میان «بندگی خالصانه» و «هدایت الهی» را در سایه‌سار امامت ترسیم می‌کند.

امروز جامعه اسلامی بیش از هر زمان دیگری برای ایستادگی در برابر توطئه‌های استکبار و جبهه کفر، به معرفت غدیر، روحیه ایثارِ قربان و تمسک به ریسمان محکم ولایت نیازمند است. این دهه بهترین تجلی‌گاه وحدت، بصیرت و تجدید میثاق با آرمان‌های والای اسلام ناب محمدی (ص) و رهبری معظم انقلاب (مدظله‌العالی) است تا در سایه امنیت و انسجام ملی، مسیر پیشرفت و اقتدار را با گام‌هایی استوارتر طی کنیم.

اینجانب با گرامیداشت این ایام فرخنده، برای همگان به ویژه مردم عزیز خطه قناعت و سخت‌کوشی یزد، توفیق بهره‌مندی از برکات معنوی این دهه، قبولی طاعات و عبادات و ثبات قدم در صراط مستقیم امامت و ولایت را از درگاه خداوند منان مسئلت دارم.

محمدرضا بابایی

استاندار یزد