حادثه در پتروشیمی دماوند عسلویه یک فوتی داشت
حادثه در پتروشیمی دماوند عسلویه منجر به جانباختن یکی از کارکنان این شرکت و مصدومیت دو نفر دیگر شد.
بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، روابط عمومی شرکت دماوند انرژی عسلویه اعلام کرد: ظهر چهارشنبه ۶ خرداد ۱۴۰۵ ساعت ۱۱:۳۵ دقیقه حادثهای در واحد هوای این شرکت رخ داد که منجر به جانباختن یکی از کارکنان و مصدومیت دو نفر دیگر شد.
بلافاصله پس از وقوع حادثه، گروههای عملیاتی، امدادی و ایمنی در محل حاضر شده و اقدامات لازم برای کنترل شرایط و رسیدگی به حادثه انجام شد. مصدومان نیز پس از دریافت خدمات اولیه درمانی در درمانگاه شرکت دماوند انرژی، برای ادامه روند درمان به مراکز درمانی اعزام شدند.
شرکت دماوند انرژی عسلویه ضمن ابراز تأسف عمیق از این حادثه و عرض تسلیت به خانواده همکار درگذشته، اعلام میکند علت وقوع حادثه و آخرین وضعیت مصدومان در دست بررسی است و اطلاعات تکمیلی پس از جمعبندی نهایی، از طریق روابط عمومی شرکت و مراجع رسمی اطلاعرسانی خواهد شد.