به گزارش خبرگزاری صداوسیما، منطقه فرهنگی و گردشگری عباس‌آباد با همکاری آستان مقدس علوی، در مراسمی از بزرگترین پرچم منسوب به حرم مطهر امام علی (ع) رونمایی می‌کند.

این رویداد معنوی و آئین اهتزاز پرچم علوی در آستانه فرارسیدن عید غدیر خم روز پنجشنبه، هفتم خرداداز ساعت ۱۷:۳۰ در «برج پرچم» واقع در بوستان طالقانی، بزرگراه حقانی (غرب به شرق) برگزار خواهد شد.

آئین اهتزاز این پرچم متبرک با حضور جمعی از مسئولان فرهنگی و قشرهای مختلف مردم همراه خواهد بود.