بخشدار مرکزی مهریز: در راستای افزایش ایمنی راه‌ها، ارتقای نظارت ترافیکی و مدیریت هوشمند عبور و مرور، دوربین‌های پلاک‌خوان و نظارتی در محدوده سه‌راهی تنگ‌چنار نصب شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، رفیع با اشاره به نصب دوربین پلاک‌خوان و نظارتی در سه‌راهی تنگ‌چنار مهریز، گفت:این اقدام با هدف کاهش تصادفات، پیشگیری از بروز حوادث ناگوار و افزایش امنیت رانندگان و مسافران صورت گرفته است؛ طرحی که می‌تواند نقش مهمی در کنترل ترافیک و پایش رفت‌وآمد خودرو‌ها در این محور داشته باشد.

مهدی رفیع، با اشاره به اهمیت اجرای این طرح اظهار کرد: نصب این دوربین‌ها در راستای ارتقای ایمنی جاده‌ای، کنترل هوشمند ترافیک و کاهش خطرات احتمالی در این مسیر صورت گرفته و می‌تواند در افزایش آرامش خاطر کاربران جاده‌ای مؤثر باشد.

وی افزود: بهره‌گیری از تجهیزات نظارتی و پلاک‌خوان، علاوه بر کمک به مدیریت بهتر ترددها، در شناسایی تخلفات احتمالی و پیشگیری از وقوع حوادث نیز نقش قابل توجهی دارد.

به گفته رفیع، اجرای چنین طرح‌هایی می‌تواند زمینه‌ساز ارتقای سطح خدمات جاده‌ای و افزایش ضریب امنیت در محور‌های پرتردد شهرستان مهریز باشد.