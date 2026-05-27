بخشدار مرکزی مهریز: در راستای افزایش ایمنی راهها، ارتقای نظارت ترافیکی و مدیریت هوشمند عبور و مرور، دوربینهای پلاکخوان و نظارتی در محدوده سهراهی تنگچنار نصب شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، رفیع با اشاره به نصب دوربین پلاکخوان و نظارتی در سهراهی تنگچنار مهریز، گفت:این اقدام با هدف کاهش تصادفات، پیشگیری از بروز حوادث ناگوار و افزایش امنیت رانندگان و مسافران صورت گرفته است؛ طرحی که میتواند نقش مهمی در کنترل ترافیک و پایش رفتوآمد خودروها در این محور داشته باشد.
مهدی رفیع، با اشاره به اهمیت اجرای این طرح اظهار کرد: نصب این دوربینها در راستای ارتقای ایمنی جادهای، کنترل هوشمند ترافیک و کاهش خطرات احتمالی در این مسیر صورت گرفته و میتواند در افزایش آرامش خاطر کاربران جادهای مؤثر باشد.
وی افزود: بهرهگیری از تجهیزات نظارتی و پلاکخوان، علاوه بر کمک به مدیریت بهتر ترددها، در شناسایی تخلفات احتمالی و پیشگیری از وقوع حوادث نیز نقش قابل توجهی دارد.
به گفته رفیع، اجرای چنین طرحهایی میتواند زمینهساز ارتقای سطح خدمات جادهای و افزایش ضریب امنیت در محورهای پرتردد شهرستان مهریز باشد.