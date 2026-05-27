پخش زنده
امروز: -
جشنواره گردشگری «ورامین من» ویژه معلمان و دانشآموزان پس از دو ماه به ما خود پایان داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، این جشنواره با هدف آشنایی نزدیک معلمان و دانشآموزان از آثار تاریخی و جاذبههای گردشگری شهرستان ورامین برگزارشد.
۴۸۰ اثر هنری در زمینههای عکاسی، نقاشی و ساخت کلیپ به دبیرخانه جشنواره گردشگری «ورامین من» ارسال و در پایان ۱۹ اثر برتر شناخته شد.
محمد رضا تاجیک رئیس اداره میراث فرهنگی و گردشگری شهرستان ورامین گفت: سال گذشته شش هزار دانش آموز و دانشجو از آثار تاریخی ورامین بازدید کردند.