اهالی شعر با تولید آثار ادبی، ابعاد زندگی و شهادت بانوی شاعر، فاطمه‌سادات میر را روایت می‌کنند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، شهادت فاطمه‌سادات میر، مبنای نگارش اشعار و متونی از سوی نویسندگان و شاعران شده است. در این آثار، جزئیات زندگی و چگونگی شهادت وی روایت می‌شود.

فاطمه سادات میر شاعر و نویسنده، در ۱۸ فروردین امسال به دست رژیم صهیونیستی و آمریکای جنایتکار به شهادت رسید.

مجموعه شعر «ریل‌های زنگ زده» و کتاب «مثبت من» از جمله آثار به جا مانده از این بانوی شهید است.

