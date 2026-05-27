پخش زنده
امروز: -
اهالی شعر با تولید آثار ادبی، ابعاد زندگی و شهادت بانوی شاعر، فاطمهسادات میر را روایت میکنند.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، شهادت فاطمهسادات میر، مبنای نگارش اشعار و متونی از سوی نویسندگان و شاعران شده است. در این آثار، جزئیات زندگی و چگونگی شهادت وی روایت میشود.
فاطمه سادات میر شاعر و نویسنده، در ۱۸ فروردین امسال به دست رژیم صهیونیستی و آمریکای جنایتکار به شهادت رسید.
مجموعه شعر «ریلهای زنگ زده» و کتاب «مثبت من» از جمله آثار به جا مانده از این بانوی شهید است.
مریم حامدی گزارش میدهد: