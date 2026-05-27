مهمونی یک کیلومتری بمناسبت عید غدیر با ۱۲۰ غرفه در قرچک برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری شهرستان قرچک در نشست کمیته اطلاع رسانی این مراسم گفت: ادارهها ودستگاههای اجرایی سطح شهرستان باید با بهرهگیری از بسترهای در اختیار خود، جامعه هدفشان را برای مشارکت پرشور در مهمانی یک کیلومتری غدیر دعوت کنم تا شاهد حضور حداکثری مردم باشیم.
مهدی وحدی بر تولید محتوای هدفمند رسانهای از فعالیت غرفههای ادارهها و دستگاههای اجرایی شهرستان، ثبت حضور آحاد مردم اعم از جوانان، نوجوانان، کودکان، ورزشکاران و... در روز برگزاری مهمانی یک کیلومتری و نصب پوسترها و اطلاعرسانی در بسترهای در اختیار تأکید کرد.
شعار امسال مهمونی یک کیلومتری که ۱۴ خرداد از ساعت ۱۷ تا ۲۲ در خیابان فرمانداری قرچک برگزار می شود بیعت با ولایت است.