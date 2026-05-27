به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، در این دیدار، نماینده مردم سنندج، دیواندره و کامیاران در مجلس شورای اسلامی، با ابلاغ پیام تسلیت محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی به خانواده‌های شهید اقبال احمدی و شهید شایان زهرایی‌مقدم، بر جایگاه والای شهدا در عزت و امنیت کشور تأکید کرد.

فتحی افزود: ملت ایران خود را مدیون شهدا می‌دانند، شهدایی که با نثار جان خود از انقلاب اسلامی و تمامیت ارضی کشور دفاع کردند. شهید اقبال احمدی از کارکنان خدوم نیروی انتظامی بود که در حمله ناجوانمردانه رژیم آمریکایی صهیونی به درجه رفیع شهادت نائل شد و شهید شایان زهرایی‌مقدم نیز سرباز وظیفه مرزبانی سنندج بود که در روز‌های پایانی خدمت سربازی، در جنگ تحمیلی سوم به شهادت رسید.

در پایان این دیدار، به رسم تجلیل و قدردانی، انگشتر متبرک رهبر شهید انقلاب اسلامی به خانواده این شهدا اهدا شد.