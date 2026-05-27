پخش زنده
امروز: -
نمایندگی ویژه رئیس مجلس شورای اسلامی به همراه جمعی از مسئولان استانی، همزمان با عید سعید قربان با خانوادههای معظم شهدای جنگ تحمیلی سوم در سنندج دیدار کردند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، در این دیدار، نماینده مردم سنندج، دیواندره و کامیاران در مجلس شورای اسلامی، با ابلاغ پیام تسلیت محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی به خانوادههای شهید اقبال احمدی و شهید شایان زهراییمقدم، بر جایگاه والای شهدا در عزت و امنیت کشور تأکید کرد.
فتحی افزود: ملت ایران خود را مدیون شهدا میدانند، شهدایی که با نثار جان خود از انقلاب اسلامی و تمامیت ارضی کشور دفاع کردند. شهید اقبال احمدی از کارکنان خدوم نیروی انتظامی بود که در حمله ناجوانمردانه رژیم آمریکایی صهیونی به درجه رفیع شهادت نائل شد و شهید شایان زهراییمقدم نیز سرباز وظیفه مرزبانی سنندج بود که در روزهای پایانی خدمت سربازی، در جنگ تحمیلی سوم به شهادت رسید.
در پایان این دیدار، به رسم تجلیل و قدردانی، انگشتر متبرک رهبر شهید انقلاب اسلامی به خانواده این شهدا اهدا شد.