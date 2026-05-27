مدیر کل دامپزشکی استان یزد:همزمان با عید سعید قربان، ۱۹ گروه ثابت و ۱۸ گروه سیار به همراه ۱۶ ناظر شرعی نظارت‌های بهداشتی و شرعی بر ذبح دام را برعهده داشتند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، فاتحی نیا با اشاره به اینکه همزمان با عید سعید قربان، ۱۹ گروه ثابت و ۱۸ گروه سیار به همراه ۱۶ ناظر شرعی نظارت‌های بهداشتی و شرعی بر ذبح دام را برعهده داشتند، گفت: همزمان با عید قربان و در راستای نظارت بر ذبح دام، از کشتارگاه‌های استان یزد بازدید شد.

فاتحی نیا گفت: درخواست ما از مردم این است که اگر نذوراتی دریافت می‌کنند، حداقل ۲۴ ساعت در یخچال نگهداری و سپس استفاده کنند.