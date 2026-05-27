به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، امیرحسین نقی پور در مراسم ذبح قربانی خیران همدان گفت: این اداره کل با تشکیل ۳۶ اکیپ بازرسی متشکل از ۱۴ اکیپ ثابت، ۲۲ اکیپ سیار با ترکیب ۲۱ نفر دامپزشک، ۴۴ نفر بازرس بهداشتی گوشت، ۱۳ نفر ناظر شرعی، آموزش، تجهیز، ساماندهی و نظارت برذبح شرعی و بهداشتی قربانی‌های شهروندان در استان انجام داد.

او با بیان اینکه گوشت دام قربانی را حداقل ۲۴ ساعت در دمای یخچال نگهداری و سپس مصرف کنند، تصریح کرد: شماره تماس مردمی ۱۵۱۲ برای کسب اطلاعات بیشتر و راهنمایی شهروندان در نظر گرفته شده است.

رئیس کمیته امداد شهرستان همدان هم گفت: پارسال خیران همدانی ۷۰ میلیارد ریال برای نذر قربانی به مراکز نیکوکاری و دفاتر کمیته امداد کمک کردند که پیش بینی می‌شود این میزان به ۱۱۰ میلیارد ریال افزایش یابد.

علی خراسانی افزود: شهرستان همدان ۷۰ هزار نفر زیرپوشش کمیته امداد دارد که نذورات خیرین بین ۱۰ درصد از این افراد توزیع خواهد شد.